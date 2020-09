L’EX PROVINCIA ILLUMINA LA SIRACUSA-BELVEDERE

Rep: Gli Uffici della ex Provincia hanno centrato un altro obiettivo, predisponendo la graduatoria per eseguire i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione della Belvedere-Siracusa. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile e Claudio Marino.

Una risposta chiara e concreta alla comunità di Belvedere, mentre il Comune di Siracusa continua a scippare la collettività di Belvedere dei propri diritti, ultimo dei quali è stata la chiusura del centro anziani.

Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto, ringraziamo i tecnici e il Commissario della ex Provincia e con l’occasione non possiamo non ricordare che su proposta dei Consiglieri Comunali della nostra lista, Basile, Castagnino e Alota, era stato già approvato un emendamento che stanziava le risorse per ripristinare l’illuminazione oltre tre anni fa e che queste somme, così come successo per le risorse destinate ai marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sono state dirottate dall’Amministrazione Comunale verso altri obiettivi.

Oggi, con tre anni di ritardo, finalmente si realizzerà quello che poteva farsi già da tanto tempo e, hanno concluso Vinciullo, Basile e Marino, non possiamo non essere soddisfatti del risultato che abbiamo inseguito per anni e che finalmente oggi si raggiunge, ripetiamo, grazie alla ex Provincia regionale di Siracusa.

Adesso, attendiamo l’inizio dei lavori per questo primo tratto, oltre che il bando per il secondo tratto e poi, sicuramente, quello per il terzo lotto, perché sia chiaro che, a prescindere dalle notizie farlocche che sono state diffuse, non viene appaltato l’intero progetto, ma solo il primo stralcio e parte del secondo.