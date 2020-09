L’ASP DELIBERA L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE PER LA GUARDIA MEDICA A BELVEDERE. INERTE IL SINDACO DEL CGA

Rep: Il Comune di Siracusa ha più volte sollecitato l’ASP 8 a rilasciare l’immobile dove attualmente è ubicata la guardia medica che svolge una funzione di straordinaria importanza nell’assistenza sanitaria a favore della comunità di Belvedere dal momento che, vogliamo ricordare, a Belvedere non esiste una postazione del 118. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Mauro Basile e Claudio Marino.

Quando sono stato Vicesindaco della Città di Siracusa, ha proseguito l’On. Vincenzo Vinciullo, mi sono adoperato affinché venissero trovati locali idonei per ubicare la Guardia Medica dal momento che allora vertice dell’ASP aveva comunicato all’Amministrazione Comunale di Siracusa che era sua intenzione chiudere la guardia medica qualora il Comune non avesse trovato a titolo gratuito locali idonei dove poterla ospitare.

Ora, è chiaro che sono legato a questa esperienza che si è dimostrata di fondamentale importanza per la cittadinanza di Belvedere in considerazione anche del fatto che successivamente anche il CUP è stato trasferito presso la stessa sede, ma comprendo quelle che sono le richiese che vengono dal mondo della scuola.

In questa vicenda, è insopportabile l’inerzia del Comune di Siracusa che al solito ritiene che la comunità di Belvedere non appartenga alla città di Siracusa, come se non pagassero le tasse anche loro e come se il sindaco non fosse il primo responsabile della salute di tutti i cittadini.

Per cui, hanno proseguito Vinciullo, Basile e Marino, condanniamo l’inerzia e l’insensibilità dell’Amministrazione Comunale di Siracusa che al solito è assolutamente assente e ha lasciato all’ASP ogni responsabilità su una vicenda così complessa

Di fronte all’incapacità dell’Amministrazione Comunale di trovare una risposta per la comunità di Belvedere, nello stesso tempo non possiamo non prendere atto con soddisfazione della decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa che ha deliberato di acquistare un immobile da destinare a sede del Presidio di Continuità Assistenziale a Belvedere.

Vorremmo ricordare che, hanno concluso Vinciullo, Basile e Marino, questa è la seconda procedura che viene indetta per la ricerca di un immobile da acquistare, in quanto la prima non ha prodotto alcun effetto ed è stata dichiarata decaduta in data 4 agosto 2020, adesso abbiamo una nuova procedura che si concluderà entro le ore 12 del 22 settembre 2020, speriamo che i cittadini proprietari di immobili facciano una proposta all’ASP in modo tale che questo problema possa essere definitivamente risolto.

Al Direttore Generale, quindi, il riconoscimento per avere attenzionato il territorio di Belvedere come esso merita.