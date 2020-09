IL SINDACO GIANNI ORDINA: DAL 7 SETTEMBRE PULIZIA DI FONTANE, MONUMENTI E LAVAGGIO DELLE STRADE

Dopo l’iniziativa del sindaco di Priolo Pippo Gianni ecco la nota diffusa dall’Igm: Giorno 7 settembre sarà effettuata la pulizia delle fontane e dei monumenti e giorno 8 settembre verrà effettuato il lavaggio delle strade. A svolgerli è stata la Igm Rifiuti Industriali, società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia – Arch.Miconi e il Responsabile di Cantiere IGM Antonio Sullo.

Il calendario 2020 del programma di interventi di pulizia speciale prevede nello specifico trattamenti di: disinfestazione edifici pubblici per 2 cicli annui; derattizzazione per 8 cicli annui; anti-larvale per 4 cicli annui, disinfestazione esterna per 8 cicli annui; lavaggio strade per 8 cicli annui; pulizie fontane con cadenza bimestrale e pulizia monumenti con cadenza mensile.

A questo tipo di interventi si associano anche delle specifiche fasi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni messe in atto.

La calendarizzazione delle operazioni viene sempre concordata tra Comune e gestore del servizio ma potrebbe subire lievi variazioni dovute a problematiche tecniche o metereologiche.

