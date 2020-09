DALL’EX PROVINCIA I FONDI A 14 ISTITUTI SUPERIORI SIRACUSANI

Rep: Ottimo lavoro della ex Provincia regionale di Siracusa che, con apprezzabile velocità, assegna 749.874,01 euro a 14 Istituti della nostra Provincia. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo

Gli Istituti sono:

1) “E. Vittorini” “L. Alaimo” “L. Nervi” di Lentini per € 50.952,44;

2) “E. Vittorini” di Lentini, sezione staccata di Francofonte per € 21.803,55;

3) “L. Nervi” di Lentini, sezione staccata di Carlentini per € 19.389,38;

4) “Archimede” di Rosolini per € 32.621,06;

5) “IPSAR” Siracusa Plesso Juvara per € 14.326,16;

6) “Rizza” (Nautico) di Siracusa per € 66.848,83;

7) “Ruiz” di Augusta per € 55.113,98;

8) “Gagini” di Siracusa per € 93.787,00;

9) IISS Palazzolo per € 61.639,81;

10) “Majorana” di Avola per € 88.100,02;

11) “Calleri” di Pachino per € 66.083,66;

12) “Fermi” di Siracusa per € 67.131,67;

13) Scientifico Floridia – Canicattini per € 68.759,45;

14) “Raeli” di Noto per € 43.317,00.

Non posso non apprezzare il lavoro celere e professionale degli Uffici provinciali che, coordinati in modo esemplare dall’attuale Commissario, dott. Percolla, ha assegnato le somme che serviranno agli Istituti Scolastici siracusani per realizzare i progetti presentati.

Nello stesso tempo, ha concluso Vinciullo, non posso non sottolineare come i fondi arrivino dalla scorsa Legislatura, attraverso i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.