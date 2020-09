ANTONINO AUGELLO: CI CHIAMANO ACCHIAPPAFANTASMI. I CASI DI SOLARINO E MELILLI

Dottor Augello, concretamente di cosa vi siete occupati? Quali sono stati i casi sospetti nel Siracusano?

Nei precedenti 3 anni i casi analizzati sospetti in abitazioni private e a campo aperto che più ci hanno interessato sono: al primo posto la Città di Solarino, al secondo Melilli al terzo Floridia. Se molti si chiedono notizie per Siracusa precisamente nella zona di Ortigia dove ci hanno segnalato presunti fastidi non possiamo fare altro al momento che confermare di non aver trovato prove circa la reale esistenza di qualche entità specifica se non rilevazioni di campi elettromagnetici di tipo regolare e non dovute ad attività paranormali. Lo stesso vale per la famosa “Casa dei Tre Tocchi” in Contrada Arenella, lungo la S.P. 106 che collega Siracusa e Fontane Bianche, che a campo aperto non ha fatto registrare nulla di anomalo rispetto a tanti casi registrati in altre città e che hanno dato almeno il minimo riscontro.

Quindi è Solarino la nostra capitale degli spiriti

Esatto. Come precedentemente detto più volte in passato, il caso più noto è il caso Barraco, un casolare nei pressi di Solarino dove una presunta entità misteriosamente è apparsa nei nostri riflettori come una luminescenza a forma quasi umanoide che ad oggi non ha avuto condizioni tali da spiegarne il fenomeno a livello tecnico e scientifico.

Altri presunti spiriti?

Ci sono stati altri casi come Melilli, dove il proprietario non appena toccava una poltrona in particolare, gli strumenti preposti reagivano diversamente dal normale uso, in quel casolare abbiamo registrato vari evp ( fenomeno delle voci elettroniche) e fotografato una presunta donna che sale le scale. E poi ci sono stati altri eventi che anche per una questione di privacy ma soprattutto di liberatoria immagini non possiamo divulgare.

