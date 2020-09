ACI TREZZA: OGGI LE CELEBRAZIONI PER LA MADONNA DELLA BUONA NUOVA

Rep: Giornata clou di celebrazioni quella di oggi per la comunità di Aci Trezza. Come da tradizione la prima domenica di settembre, infatti, il borgo marinaro onora la sua compatrona la Madonna della Buona Nuova. Visto il particolare contesto epidemiologico che si sta vivendo, non ci saranno i consueti momenti di festa esterna e tutto sarà concentrato all’interno degli edifici sacri delle due parrocchie San Giovanni Battista e Santa Maria La Nova. Si comincerà alle 8 con la messa in chiesa madre celebrata dal vicario don Orazio Sciacca che sarà seguita, alle 10.30, dalla celebrazione solenne presieduta dal giovane sacerdote trezzoto don Rosario Pappalardo (che nei giorni scorsi ha tenuto il triduo di preparazione), con la partecipazione della Commissione e del coro parrocchiale “Te Deum laudamus” diretto dalla maestra Marisa Hili. Alle 19 ed alle 20.30, invece, le messe saranno celebrate a San Giovanni Battista dal parroco don Carmelo Torrisi ed alle 19.30 da don Orazio a Santa Maria La Nova (in via Scalazza). Tutte le funzioni, che comunque verranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook “Parrocchia San Giovanni Battista Acitrezza”, “Festasangiovanni.it” e “Centro Studi Acitrezza” (associazione culturale che cura la realizzazione delle dirette) e su “Youtube”, nonchè su Tv Acicastello canale 272 del digitale terrestre, si svolgeranno tenendo conto delle disposizioni ministeriali in relazione alla prevenzione della diffusione del contagio del virus. Il mese dedicato alla Buona Nuova, infine, si chiuderà come sempre l’ultima domenica con la santa messa e la presentazione della Commissione per l’anno 2021.

Condividi questo Articolo