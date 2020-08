VINCIULLO: CI DANNO GLI SPICCIOLI E CI SCIPPANO 7 MILIONI. E IL SINDACO DI SIRACUSA FA IL DISTRATTO

ReP: Sono state accertate, attraverso Decreti Dirigenziali, le somme per:

1) Lavori di ristrutturazione, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche del Teatro Comunale di Buccheri, per euro 231.027,25;

2) Manutenzione straordinaria dell'immobile adibito ad auditorium nell'ex chiesa di San Giacomo di Buscemi, per euro 225.219,05;

3) Adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione tecnologica del teatro auditorium multifunzionale di C/da “Condotte” di Canicattini Bagni, per euro 229.844,99;

4) Lavori di ristrutturazione e innovazione tecnologica del teatro comunale “Tina Di Lorenzo” di Noto, per euro 191.483,16;

5) Lavori di impiantistica e innovazione tecnologica da svolgersi presso l'Auditorium “Attilio del Buono” di Rosolini, per euro 223.371,34.

Mentre siamo ancora in attesa per avere i decreti di accertamento per:

1) Associazione Amici della Musica di Floridia, per 177.424,75 euro;

2) Cine-Teatro Planet Vasquez di Siracusa, per 222.010,38 euro;

3) Associazione Megakles Ballet di Lentini, per 229.386,11 euro;

4) Auditorium dell’Istituto Luigi Einaudi di Siracusa, per 182.891,02 euro;

5) Teatro Massimo di Siracusa, per 215.668,88 euro;

6) Ex Cinema Cappello di Avola, per 231.073,80 euro.

Le somme, per un totale di 1.101.445,79 euro, arrivano dalla scorsa Legislatura, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per il Sud tramite Deliberazione di Giunta regionale. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Non si tratta, ovviamente, di fondi nuovi, ma si tratta di una rimodulazione (scippo?) di fondi già destinati alla provincia di Siracusa.

Infatti, vengono definanziati:

1) Lavori di consolidamento e fruizione del Castello Svevo di Augusta per 5 milioni di euro;

2) Progetto di restauro e consolidamento per il recupero funzionale del complesso monumentale ex Caserma Caldieri per 2,2 milioni di euro;

3) Progetto di efficientamento energetico, impiantistico e realizzazione di sala multimediale e biblioteca di Villa Landolina per 972.264,00 euro.

A fronte di 1.101.445,79 euro, sono stati sottratti alla nostra provincia ben 8.172.264,00 euro per una differenza a nostro sfavore di euro 7.070.818,21.

In pratica, su una programmazione di 28.435.981,87 euro, ne vengono tolti alla nostra provincia ben 8.172.264,00 e ne vengono ridistribuiti 1.101.445,79.

Bravi tutti coloro che fate silenzio, ma bravo soprattutto il Sindaco di Siracusa che perde 3.172.000 euro a fronte di una miseria che viene destinata al teatro di Siracusa.

Anche nell’accettare le elemosine bisogna avere dignità!!!

Possiamo parlare del gioco delle tre carte, oppure, ha concluso Vinciullo, c’è qualcuno che mi vuole ancora denunciare?