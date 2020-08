VINCIULLO-BASILE: PUBBLICATO IL BANDO PER L’ILLUMINAZIONE DELLA SIRACUSA-BELVEDERE

Rep: E’ stato pubblicato, sul sito della ex Provincia, il bando relativo al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione S.P. 46 (Siracusa-Belvedere-Carancino) primo tratto e parte del secondo tratto, per l’importo di 80.853,70 euro. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

Siamo particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo iter progettuale che da tempo sosteniamo.

Dispiace che, a causa dell’indifferenza dell’attuale Amministrazione Comunale, i lavori non siano stati eseguiti già due anni fa, perché ricordiamo che durante l’approvazione del bilancio comunale era passato un emendamento a firma dei Consiglieri Comunali della lista “Siracusa Protagonista” Castagnino, Alota e Basile, con il quale erano stati stanziati 70 mila euro per la messa in sicurezza della strada provinciale.

Al solito, hanno concluso Vinciullo e Basile, si è preferito non utilizzare le somme pur di non riconoscere il contributo importante che l’opposizione aveva dato, offrendo una pessima immagine di sé che si conferma come la peggiore e la più inutile Amministrazione Comunale che esiste in Italia e nella storia della nostra città.