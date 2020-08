VINCIULLO: APPENA PASSA UN UCCELLO GLI SPARIAMO E DICIAMO CHE E’ NOSTRO

Rep: Trova finalmente applicazione il mio Ordine del Giorno n.684/17 grazie al quale anche la città di Siracusa fu inserita fra le 18 città che avrebbero potuto usufruire degli interventi Territoriali Integrati Urbani. Sia chiaro che i finanziamenti arrivano dalla scorsa Legislatura (PO FESR Sicilia 2014-2020) ed è da ricordare che gli esponenti dell’attuale Governo regionale votarono contro, quindi non si spiegano i ringraziamenti rivolti ad esponenti dell’attuale Governo. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Con il Decreto, firmato il 24 agosto, del Dirigente Generale e non dall’Assessore al ramo, è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative all’Azione 4.6.4 del PO FESR Sicilia 2014-2020 dell’Agenda Urbana di Siracusa, ma non è stato ancora emanato il Decreto di finanziamento, come erroneamente riportato.

Il Comune di Siracusa, ha proseguito Vinciullo, adesso dovrà inviare tutta la documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento dei due progetti (pista ciclabile del centro urbano per 700.000 euro e pista ciclabile Gelone Sud per 1,8 milioni) inseriti, solo in graduatoria, in graduatoria con il provvedimento del 24 u.s.

Solo dopo aver ricevuto la documentazione da parte del Comune di Siracusa, i funzionari della Regione e non l’Assessore potranno procedere ad emanare il decreto di finanziamento.

Della serie: appena passa un uccello, gli spariamo e diciamo che è nostro!!!

Io, invece, ha concluso Vinciullo, che sono l’autore documentato del prossimo arrivo del finanziamento, non posso che dichiararmi soddisfatto, come ulteriore dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto nella scorsa Legislatura.