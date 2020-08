STEFANIA PRESTIGIACOMO: ITALIA FARA’ PER TRE ANNI QUELLO CHE VUOLE. LUI E’ IL PODESTA’

Stefania Prestigiacomo, non riesco a capire i movimenti di Francesco Italia, sfiduciato dal Consiglio comunale, cancellato dalla commissione prefettizia e dal Tar, si ostina a restare un uomo solo al comando e addirittura utilizza fondi pubblici per contrastare il ricorso di alcuni consiglieri comunali. Qualunque politico si sarebbe dimesso e/o si sarebbe confrontato con l’elettorato…

Qualunque politico non è Italia. Lui è il podestà. E non mi pare che si renda conto di quanto rischia politicamente facendo per tre anni ciò che vuole ma avendo anche la piena ed esclusiva responsabilità di tutto.



SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE A STEFANIA PRESTIGIACOMO