SALVO RUSSO: COMUNE E TEKRA COMUNICANO UNA BUONA NOTIZIA E TRE DISSERVIZI

Rep: Buongiorno, il gestore Tekra informa che il servizio Porta a Porta in questi giorni proseguirà regolarmente, e questa è la buona notizia.

Le cattive notizie sono queste 3:

1)” A causa della sospensione del servizio sono state cancellate tutte le prenotazioni per il ritiro degli ingombranti effettuate per Siracusa e Siracusa Ortigia dal 14 al 26 Agosto.

I ritiri già prenotati saranno effettuati alla prima data utile dal ripristino del servizio.”

2)”A causa della chiusura dell’impianto per il conferimento dei rifiuti metallici, il servizio sarà sospeso dal 17 al 31 agosto.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal giorno 1 settembre”

3) Dal 17 al 24 Agosto, a seguito della chiusura per ferie estive degli impianti di lavorazione dei rifiuti ingombranti, nei Centri Comunali di Raccolta di Arenaura (in via Elorina) e Targia (in via Stentiniello) non sarà possibile garantire il ritiro dei rifiuti ingombranti.

Personalmente non sono per cercare colpevoli, siano essi in ambito locale o regionale, tuttavia troppi disservizi in un momento caotico come quello di Agosto mi sembrano eccessivi. Sono certo non dipenda dal gestore Tekra tuttavia esso e l’amministrazione comunale di Siracusa devono fare sentire la loro voce, insieme agli altri comuni, in quanto suppongo il problema riguardi tutti, per trovare soluzioni per tutti.

Infine ecco il calendario per il ritiro sfalci

𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑪𝑪𝑹 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒓𝒊𝒕𝒊𝒓𝒐 𝒔𝒇𝒂𝒍𝒄𝒊

Settimana A

▪️Lunedì 17 Agosto via Lago di Varese (Fontane Bianche)

▪️Martedì 18 Agosto via dell’Opale (Plemmirio)

▪️Mercoledì 19 Agosto strada Carancino

▪️Giovedì 20 Agosto Fanusa c/o benzinaio

▪️Venerdì 21 Agosto Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

Settimana B

▪️Lunedì 24 Agosto Ognina c/o GdF

▪️Martedì 25 Agosto Trav. Carrozziere (Isola)

▪️Mercoledì 26 Agosto strada Carancino

▪️Giovedì 27 Agosto via Tahiti (Arenella)

▪️Venerdì 28 Agosto Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

Settimana A

▪️Lunedì 31 Agosto via Lago di Varese (Fontane Bianche)

▪️Martedì 1 settembre via dell’Opale (Plemmirio)

▪️Mercoledì 2 settembre strada Carancino

▪️Giovedì 3 settembre Fanusa c/o benzinaio

▪️Venerdì 4 settembre Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

e il calendario dei CCR Mobili

𝑪𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑪𝑪𝑹 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊

(dalle ore 9.30 alle ore 13.30)

Lunedì 17 Agosto Sbarcadero S. Lucia

▪️Martedì 18 Agosto Via Luciano Rinaldi (Cassibile)

▪️Mercoledì 19 Agosto via dei Vespri (Belvedere)

▪️Giovedì 20 Agosto Piazza Sgarlata

▪️Venerdì 21 Agosto Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

▪️Sabato 22 Agosto via Barresi

▪️Lunedì 24 Agosto Sbarcadero S. Lucia

▪️Martedì 25 Agosto Via Luciano Rinaldi (Cassibile)

▪️Mercoledì 26 Agosto via dei Vespri (Belvedere)

▪️Giovedì 27 Agosto Piazza Sgarlata

▪️Venerdì 28 AgostoTraversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

▪️Sabato 29 Agosto via Barresi

▪️Lunedì 31 Agosto Sbarcadero S. Lucia

▪️Martedì 1 Settembre Via Luciano Rinaldi (Cassibile)

▪️Mercoledì 2 Settembre via dei Vespri (Belvedere)

▪️Giovedì 3 Settembre Piazza Sgarlata

▪️Venerdì 4 Settembre Traversa S. Francesco-strada Benalì (Tivoli)

▪️Sabato 5 Settembre via Barres

Salvo Russo

Comitato Attivisti Siracusani

