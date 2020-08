SALVO RUSSO: APERTI AI VOLONTARI, AIUTATE I VOLONTARI

Rep: Domani il binario si sdoppia.

Da piccolo volevo fare il capostazione, anzi no il treno. Amavo viaggiare in treno, partivo da Lentini o Siracusa in direzione Verona e amavo stare spesso affacciato dal finestrino e pazienza se negli occhi spesso si infilava di tutto dato che amavo guardare in direzione della locomotiva, era la mia passione.

Oggi sono cresciuto e non riesco praticamente mai a prendere un treno, non ho più il tempo e forse non ci sono più i finestrini di una volta che si potevano abbassare in maniera inverosimile.

Oggi mi occupo di informatica e coi binari ho in comune quello che si basa su questa tecnologia, il linguaggio.

Nel mio tempo libero, da anni, ho creato una stazione, con tanti binari, è così che amo immaginare il nostro volontariato civico.

Una stazione con tanti binari e domani un binario si sdoppierà e porterà chissà dove.

La nostra stazione ha sempre bisogno di viaggiatori e se qualcuno vuole venire, c’e’ spazio per tutti.

Del resto questa stazione è la stazione di tutti e noi non facciamo altro che fare nuovi binari, nuovi collegamenti.

Salvatore Russo

Comitato Attivisti Siracusani

Il nostro volontariato vive grazie alle tue donazioni. Aiutati ad aiutare, fai una piccola donazione.

https://www.paypal.com/pools/c/8roxxQ6hXl

