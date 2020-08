SABATO 8 AGOSTO LAURA MORANTE DEBUTTA AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA

Rep: Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena, con Laura Morante, è il quinto appuntamento di Inda 2020 Per voci sole. L’attrice toscana debutterà al Teatro Greco di Siracusa sabato 8 agosto, accompagnata dalle musiche dal vivo di Rodrigo D’Erasmo, storico componente degli Afterhours, e di Roberto Angelini. Laura Morante interpreterà quattro figure femminili tratte da Fuochi di Marguerite Yourcenar, nella traduzione di Maria Luisa Spaziani, mentre Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini eseguiranno un arrangiamento di brani di Nick Drake. La cura registica è di Fabrizio Arcuri. Fuochi di Marguerite Yourcenar è una raccolta di prose liriche nata da “una violenta esperienza d’amore”, che si riflette senza ordine, come in nove folgoranti stazioni, nei monologhi di altrettanti protagonisti. “I Fuochi ai quali allude la Yourcenar sono l’emblema dell’amore respinto – spiega Arcuri. Laura Morante si fa interprete inquieta e veemente di Fedra, Antigone, Clitennestra e della serva Lena; quattro suite poetiche, che sono ora un urlo nel silenzio, ora il sussurro di una confessione, alternate a brevi suite musicali eseguite da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, che ne echeggiano l’umore esalandone lo stato d’animo”. Lo spettacolo, in scena al Teatro Greco alle 20,30 di sabato 8 agosto, grazie all’accordo di partenariato digitale siglato dalla Fondazione Inda con TIM, verrà trasmesso gratuitamente in streaming dal sito www.indafondazione.org sia in diretta sia in differita nei sette giorni successivi alla recita.

