ROSSANA CANNATA: APERTA LA SECONDA CORSIA DELLO SVINCOLO DI ROSOLINI

Rep: Aperto stamattina, sull’autostrada Siracusa-Gela, lo svincolo di Rosolini, con la realizzazione della seconda corsia a doppia carreggiata in ingresso. Lo comunica l’on. Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che ha partecipato al sopralluogo di apertura alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, del prefetto di Siracusa, dei vertici del Consorzio autostrade siciliane e dei sindaci del territorio. “Sicurezza in primo piano, inoltre – anticipa l’on. Rossana Cannata – con il rifacimento del manto stradale. Il ministero ha infatti nominato la commissione di gara che procederà a settembre con l’inizio delle operazioni e l’avvio dei lavori, per un importo di 14 milioni di euro, presumibilmente entro fino anno. Gli interventi riguarderanno la ripavimentazione del tratto dissestato di Cassibile-Rosolini”.

“Nel corso del sopralluogo – ancora il deputato regionale – è stato anche anticipato che i lavori fino allo svincolo di Ispica dovrebbero terminare entro l’anno in corso, per poi proseguire fino a Modica”.

“Oggi – afferma la componente della commissione regionale Attività produttive – è stato raggiunto un importante traguardo. L’apertura dello svincolo di Rosolini rappresenta infatti la dimostrazione di come i lavori, in quello che rappresenta uno dei più importanti cantieri d’Italia, dopo un rallentamento dovuto al lockdown, procedano da cronoprogramma”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “L’autostrada Siracusa-Gela rappresenta un’opera strategica per l’intero Sud-Est della Sicilia. Perciò sin dal mio insediamento ho puntato l’attenzione su questa infrastruttura, fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio. Un’opera attesa da anni dai cittadini e che finalmente, con il governo Musumeci, sta ricevendo un impulso decisivo”.