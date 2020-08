MONCADA E VINCIULLO SUI LAVORI NELLE SCUOLE: TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DEI SINDACATI

Rep: Come è noto al Comune di Siracusa, nonostante la notizia fosse sconosciuta ai suoi amministratori, è stato assegnato un contributo pari a 670 mila euro per interventi da eseguire negli edifici scolastici. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Sebastiano Moncada.

Gli Uffici hanno assegnato a dei progettisti di fiducia dell’Amministrazione Comunale l’incarico per pianificare gli interventi all’interno degli edifici scolastici che hanno l’agibilità all’esercizio delle funzioni loro assegnate.

Nell’eseguire i lavori, che dovranno avere delle direttive ben precise da parte dell’amministrazione attiva e non solo dei dirigenti scolastici e comunali, si stia particolarmente attenti nell’evitare che gli edifici perdano le agibilità acquisite, si faccia particolare attenzione alla salute degli studenti e del personale docente e non, avendo cura di coinvolgere, per evitare di perdere posti di lavoro, i sindacati, cioè i rappresentanti dei lavoratori.

Sarebbe, infatti, veramente insopportabile, hanno concluso Vinciullo e Moncada, l’idea che i rappresentanti dei lavoratori venissero lasciati all’oscuro degli interventi che si vogliono realizzare nel loro posto di lavoro.