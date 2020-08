MELILLI / SALVO SBONA: BISOGNA CONVOCARE SUBITO I VERTICI AUCHAN E DIFENDERE I POSTI DI LAVORO

Scrive Salvo Sbona segretario del Pd di Melilli e capogruppo dell’opposizione nello stesso comune: Dopo il caso Mz, oggi Conforama ed il supermarket Conad, anche l’Auchan decide di abbandonare il territorio per delle proprie scelte commerciali a discapito dei lavoratori che si vedono ancora una volta beffati e privati del proprio posto di lavoro. La politica non può stare a guardare, continua il segretario pd, e soprattutto quella locale, che deve garantire lo sviluppo del proprio territorio anche difendendo le attività produttive e soprattutto i lavoratori, considerati sempre come un costo da tagliare quando le cose si fanno difficili per i bilanci societari. Si convochino subito i vertici Auchan insieme alle parti sociali al fine di garantire il mantenimento degli attuali posto di lavoro. Già la crisi, dovuta alla pandemia per il Covid, ha fatto e sta facendo troppe vittime tra i piccoli imprenditori locali! Se non si interviene il rischio sarà il collasso di tutto il sistema produttivo della zona. Bisogna intervenire adesso, prima che sia troppo tardi, e lavorare ad un piano di emergenza e di sviluppo che guardi al futuro del nostro territorio.

