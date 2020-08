L’INTERROGAZIONE DI FDI E LE TROPPE OMISSIONI

Non ci appassiona più di tanto lo scontro fra Fratelli d’Italia, il sindaco, un assessore comunale e una ex consigliere sulla tendopoli di Cassibile. Un deputato di Fdi in una interrogazione parlamentare parla di possibile conflitto di interesse e tira in ballo un sindaco, un assessore comunale e una ex consigliere comunale. In soldoni si parla di circa 500mila euro che tramite un bando sarebbero stati dati al Comune di Siracusa con due partner che sarebbero AccogliRete e Arci, l’assessore contestato sarebbe di AccogliRete, il consigliere sarebbe dell’Arci, anzi sarebbe presidente dell’Arci. C’è oggi sul tema un intervento di Lealtà e Condivisione che è un vero capolavoro di omissione dei fatti. Dice che l’assessore non è più vicepresidente di AccogliRete (lo è stata documentalmente fino ad ottobre 2017). E il consigliere? Qui c’è la prima omissione, LeC del consigliere presidente dell’Arci non dice nulla, magari perché ancora risulta con tanto di foto nel “chi siamo” della pagina di AccogliRete?. L’omissione numero due riguarda l’assessore. Un assessore che era prima consigliere proprio di Lealtà e Condivisione, ma questo LeC non lo dice. Un assessore che si è dimessa da consigliere comunale per diventare assessore e al suo posto è subentrata proprio la presidente dell’Arci che è diventata consigliere – sempre di LeC, ma anche questo viene omesso – già con qualche titubanza visto che l’Arci ha avuto ed ha contributi dell’amministrazione. Oggi in ogni caso l’ex consigliere ha anche il problema di essere come Arci partner del contributo di 500mila euro che è poi la parte importante dell’interrogazione fatta dal deputato di Fdi sulla tendopoli di Cassibile, scandalo che dura da 20 anni, e sul contributo gestito da sindaco, AccogliRete e Arci, assunzioni comprese. Vogliamo concludere che la vicenda è stata condotta in maniera confusa, meritevole di un qualche chiarimento pubblico anche alla luce dell’interrogazione parlamentare? Un chiarimento che non può certamente essere quello ripetutamente omissivo di Lealtà e Condivisione.

