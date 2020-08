LE DUE NAVI CHE CI INQUINANO / PRESTIGIACOMO: SINDACO O SEI COMPLICE O SEI IMPOTENTE

Rep: La triste e rumorosa e inquinante quadriglia dei due condomini galleggianti della “Norwegian” che periodicamente si scambiano di posto occupando a loro piacimento il porto grande di Siracusa è il simbolo di una città diventata terra di nessuno, conquistabile, occupabile, sfruttabile dal primo che capita.

Il porto grande di Siracusa, tutelato rigorosamente da normative ambientali e paesaggistiche, in cui è stato vietato di fare un porto turistico ad un noto imprenditore locale e in generale piantare anche un chiodo per non turbare ‘la sacralità dei luoghi’, viene oggi occupato da queste due enormi navi del tutto gratuitamente. Due grattacieli piantati dentro la nostra baia, parcheggiati per 4 mesi perché causa covid il settore è in crisi, non portano un turista, anzi respingono quelli che arrivano convincendo i visitatori di non essere nella principale città della Magna Grecia, ma in una triviale rimessa di navi da crociera ingombranti e disoccupate.

Nell’Ortigia delle musiche assordanti, delle friggitorie puzzolenti, degli ingorghi senza via d’uscita, la sensazione di una terra senza governo, senza regole, senza progetto viene sublimata dalla macabra presenza dei due condomini in mezzo al porto.

La giunta, che macina rimpasti ormai nell’indifferenza collettiva (e questo dovrebbe destare qualche preoccupazione) cosa aspetta a far sentire la propria voce? Dell’ennesimo cambio di assessori non importa a nessuno, della mesta sceneggiata dei giganti che ci stanno rubando la vista e l’aria del porto invece sì. Perche chi amministra questa città non si attiva per farle trasferire a S. Panagia o ad Augusta dove la sosta delle navi comunque si paga come avviene a Genova Ravenna ecc?

Caro sindaco, lei e la sua giunta o siete complici o siete impotenti.

Siracusa lì 21/08/2020

On. Stefania Prestigiacomo

