LACRIMAZIONE DELLA MADONNINA / DOMANI IL SANTO ROSARIO NEL PIAZZALE DEL PANTHEON

Rep: In occasione del 67° anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, la Parrocchia del Pantheon di Siracusa ha previsto un particolare momento di preghiera alla Madonna delle Lacrime presso il piazzale del Pantheon il prossimo sabato 29 agosto alle ore 21.00.

La comunità parrocchiale, guidata dal parroco don Massimo Di Natale, è stata da sempre particolarmente coinvolta in questa storia d’Amore con il silenzioso ma eloquente dono delle Lacrime di Maria all’umanità.

I coniugi Angelo Iannuso e Antonina Giusto furono infatti i primi testimoni oculari dell’evento prodigioso avvenuto presso la loro umile dimora sita in via degli Orti n. 11 a Siracusa nel 1953. Un evento straordinario che avvenne proprio nella loro camera matrimoniale, dove il quadretto, ricevuto come dono di nozze, era posto come capezzale. I Coniugi Iannuso si sono sposati il 21 marzo 1953 proprio presso la Parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon.

La Lacrimazione di Maria a Siracusa ebbe luogo in una casetta di via degli Orti del territorio parrocchiale del Pantheon guidato dal parroco mons. Giuseppe Bruno, che per primo fu coinvolto e dunque chiamato a partecipare al miracolo della Lacrimazione di un quadretto di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria.

Mons. Bruno fu infatti delegato dalla Curia arcivescovile a comporre e guidare la commissione scientifica con la presenza di medici autorevoli del tempo, non tutti credenti come il dott. Michele Cassola, dell’Ufficio di Igiene e Profilassi della provincia di Siracusa per valutare il piangere di quel quadretto di gesso: dopo il prelievo, avvenuto alle ore 11.00 del 1° settembre 1953 da parte della commissione guidata dal parroco del Pantheon, la Madonna non pianse più.

La parrocchia del Pantheon fu la prima a muoversi in un primo pellegrinaggio verso via degli Orti la domenica del 6 settembre 1953 per omaggiare la Madonna anche della miracolosa grazia ricevuta alla piccola Enza Moncada.

Ciò che ha mosso ogni anno la peregrinatio alla Madonna delle Lacrime è stato un amore filiale e rinnovato della comunità parrocchiale del Pantheon, tanto da ricordare le parole incoraggianti del parroco di allora, mons. Giuseppe Bruno, “La Madonna chiamò… la Parrocchia del Pantheon rispose…”.

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza epidemiologica di questi mesi, non sono stati previsti in Santuario i pellegrinaggi comunitari di ogni anno, ma la Parrocchia vuole comunque mantenere vivo questo amore filiale nei confronti della Madonna, riunendosi in preghiera, presso il piazzale del Pantheon, per pregare insieme il Santo Rosario davanti a una copia del quadretto prodigioso, la sera del 29 agosto, a ricordo del primo dei quattro giorni della lacrimazione a Siracusa.

Un sentito grazie al parroco, don Massimo Di Natale, che ha voluto mantenere viva la tradizione di ogni anno, da 67 anni, per rendere Grazie alla Madonna della Sua presenza a Siracusa, ancora oggi, con il linguaggio e il segno delle sue lacrime d’Amore.