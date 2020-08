IL LOCKDOWN E’ STATO UN GOLPE, CONTE E MATTARELLA DOVREBBERO DIMETTERSI SUBITO

Ora è noto: il Lockdown è stato istituito contro il parere del CTS.

Emerge dai verbali che non doveva essere totale; che doveva essere –ove imposto- revocato dopo due settimane; che le mascherine chirurgiche non sono di alcuna utilità, ma anzi dannose; che le attività di ristorazione e di commercio e di turismo potevano restare aperte.

E di più:

il CTS non ha indicato di chiudere l’Italia;

non ha indicato di limitare le nostre libertà per tre mesi;

non ha indicato di non poter vedere i “Congiunti”.

Si è limitato, inascoltato, a suggerire la chiusura di alcune zone, ma non l’intera penisola.

Il Tribuno ha agito in assoluta autonomia e, affetto da malafede e delirio di onnipotenza, ha posto in essere una condotta infame e scellerata, tesa all’affondamento del Paese.

Si chiama GOLPE.

Al quale il Quirinale ha dato quella indebita legittimità, che ha reso possibile una serie di reati: violenza privata; sequestro di persona, procurato falso allarme sociale; impedimento delle cure sanitarie; strage dolosa; istigazione al suicidio e, soprattutto, per il figlio di Bernardo Mattarella: Alto tradimento e per il non eletto Premier: attentato alla integrità dello Stato.

E ancora:

Conte ha dato accesso ad una parte degli atti, ma mancano 44 pagine riferite ai drammatici eventi di Bergamo e ad un piano criminale che sconfessa una misura sanitaria utile e conferma l’intenzione di annientare l’Italia attraverso un percorso di e terrificante smania di morte.

Infatti:

ha isolato il Paese dal contesto internazionale;

ha favorito la circolazione di un virus curabile con scontata semplicità, imponendo protocolli terapeutici sbagliati;

ha alimentato col supporto dei Media la paura della Gente;

ha vietato gli esami autoptici, che avrebbero fornito risposte terapeutiche certe;

ha fatto cremare i cadaveri per sopprimere la possibilità di accertare le reali cause di morte;

ha instaurato la delazione, per distruggere la rete di relazioni umane e sociali;

ha condannatoe ad intollerabili sofferenze e alla morte più disperata migliaia di Persone;

ha imposto la museruola detta mascherina, pur sapendo che il virus non è nell’aria, e così inibendo il diritto al sorriso, all’abbraccio, ad ogni sorta di intimità;

ha assegnato alle FF.OO. l’esecuzione delle disposizioni amministrative contando sul loro servilismo: ricordino, Costoro, di aver giurato fedeltà al Paese e non al Guitto di turno e di disporre, se non vogliono essere passibili di denunce x abuso d’ufficio, del potere di opporsi ad ordini palesemente illegittimi senza alcuna conseguenza;

ha condotto, a beneficio delle Élites mondialiste europee, degli interessi cinesi e della feccia in libera circolazione, un mostruoso esperimento sociale che ha visto violati i Diritti; sospesa la Costituzione; sfasciata la Scuola e la Sanità mirando alla modifica dei DNA, se è vero come è vero che, con il test sierologico eseguito dalla Croce Rossa, sono stati ricavati i dati genetici dei Prescelti;

ha usato un Popolo come cavia;

ha dato notizia di un numero di Vittime non rispondente alla realtà, se è vero come è vero, che comunque si muoia, sui dossier sanitari si continua a scrivere Covid 19.

In proposito, le menzogne e le omissioni dell’infame Codardo al Governo, vanno oltre:

l’assalto ai treni del Sud, l’8 marzo, che avrebbe dovuto provocare un’ecatombe stante la fatiscenza locale delle strutture sanitarie, conferma la non trasmissibilità da persona a persona.

E’ di lapalissiana ovvietà, allora, che l’insistenza mortale del virus nelle sole Regioni pilastro della Economia nazionale spiana la via a ben più inquietanti ipotesi e retroscena….di pianificazione del contagio.

D’altra parte, un Governo forte di Miracolati dal livello culturale pari a meno di zero la dice tutta sull’uso che i Criminali internazionali possono fare – a mazzetta- dei nostri Criminali da panino e coca cola. Ciò detto, la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è illegittima ed i conseguenti Dpcm e successivi atti amministrativi emanati, e da me a suo tempo definiti “carta da cesso”, vanno disapplicati. Si attende che la Consulta abbia la decenza di pronunciarsi. Conte è un pavido soggetto senza onore, come le Lamorgese e gli Speranza che io denuncerò di nuovo per tutti i reati succitati.

E’ ora di reagire con forza, con determinazione, con dignità e di fare giustizia ai nostri Morti Innocenti, mentre ci si contunua a chiedere questa sedicente Opposizione stracciona che altro aspetti per assaltare i palazzi!

ps

CTS: prezzolati e senza palle: sarebbe bastato uno solo che si dissociasse da questo puttanaio e denunciasse i fatti.

Ornella Mariani