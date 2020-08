GIUSEPPE ROSANO: AL COMUNE UN CAROSELLO DI GENTE IMPREPARATA E PRESUNTUOSA DI ESSERE ONNISCIENTE

Giuseppe Rosano, per quanto ci riguarda abbiamo l’impressione che ci sia qualcosa che non va nella continua cessione a privati di beni prestigiosi come Fonte Aretusa, la Chiesa Cavalieri di Malta, pezzi del Liceo Gargallo etc etc etc.

Nel momento in cui chi detiene beni prestigiosi si mostra incompetente a gestire beni pubblici prestigiosi, e inabile ad assicurare la presenza di personale specializzato e garantire la puntualità degli orari delle visite per la fruizione ai turisti e agli stessi siracusani delle ricchezze del territorio: allora dico che ben venga.

Di amministratori ne ha visti tanti, quelli in carica sono i peggiori, sono in malafede e tutelano il loro cerchio magico o sono solo mediocri?

Gli amministratori vanno e vengono con la rapidità della luce, noi imprenditori alberghieri tenacemente restiamo sempre sul pezzo. Non ci resta altro che osservare – da lontano – codesto carosello fatto di gente impreparata e spesso presuntuosa di essere onnisciente.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE