FABRIZIO ARDITA: STIMO MARZIANO, NON MI STUPISCE IL GIROVAGARE DI GRANATA

Fabrizio Ardita, parliamo dei sinistri locali. Prima avevano lasciato tutti il Pd, poi, nonostante firme false prima e brogli dopo, sono diventati sostenitori di Garozzo e Italia. Oggi, anche i piccoli intellettuali, sono rientrati nel Pd..

Sul PD sinceramente non mi esprimo perché seppur non è il mio partito, all’interno ha dei soggetti politici che conosco da anni e che stimo a partire da Bruno Marziano anche se ahimè sta garantendo il sostegno ad una Giunta e Amministrazione che hanno fatto di tutto per indebolirlo elettoralmente. Comunque il PD anche se è nata Italia viva e il movimento di Calenda, non ha perso consensi. La differenza è che lì sono tutti compatti mentre nel Centro Destra spesso si raccolgono avventurieri. Quello che mi disturba è l’atteggiamento arrogante che a volte rischia di diventare offensivo di tanti buonisti che si erigono a moralisti e filosofi .

La sorprende Fabio Granata primo sostenitore del sindaco del Cga?

Su Fabio Granata non mi meraviglio perché anche in passato ha dimostrato che sa stare politicamente con tutti. Rammento anche quando era con Enzo Bianco, ma oggi avendo sbagliato le scelte politiche la città non lo ha premiato con la sua candidatura a Sindaco e non avendo più altri lidi ha dovuto cedere alle lusinghe di Italia consapevole che il treno non passa due volte.

