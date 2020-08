FABRIZIO ARDITA: SIRACUSA NON HA UN SINDACO E NON HA DEPUTATI. CI RESTANO LUCA CANNATA E PIPPO GIANNI

Fabrizio Ardita, partiamo da Siracusa. Lei è stato amministratore a tutti i livelli, oggi senza Consiglio comunale, coi brogli accertati ma snobbati dal cga, siamo con l’uomo solo al comando..

Ritengo che ci sia stata una errata e assurda applicazione della norma sullo scioglimento del Consiglio Comunale (basterebbe oggi ad un Sindaco, che avesse una maggioranza a favore, non farsi approvare un bilancio o il consuntivo da chi lo sostiene per togliersi di torno l’opposizione ). E’ grave che la Regione non intervenga subito per ripristinare il civico consesso in forma democratica . Oggi Siracusa ha un Sindaco che si ostina a gestire una città senza organo di controllo rischiando di compromettere il principio di trasparenza e di esatta applicazione della volontà popolare anche alla luce degli errori confermati dal TAR e accertati, ma con una sentenza discutibile che mette in discussione la volontà popolare, dal CGA . Trascuriamo ad esempio che abbiamo una sezione, se non erro la 82 , dove non sono mai state date le preferenze se non a chi ha fatto ricorso confermando che i voti ci sono ma stranamente non sono mai stati assegnati ai rispettivi candidati. Una elezione che lascia trasparire come oggi la volontà popolare risulti compromessa dai, definiamoli, gravissimi errori dei Presidenti di seggio.

Ma la politica a Siracusa che fine ha fatto? I partiti praticamente non esistono. E i deputati? Ci parli dei deputati nazionali e regionali

Ha ragione che non esiste più politica a Siracusa, molti cittadini esprimendo un consenso di protesta hanno votato soggetti (con esclusione del solo Zito e della Cannata che bene o male si conoscevano ) totalmente lontani dalla gente e, mi creda, di molti non conoscono manco i nomi o le facce. Gli stessi non hanno portato nessun risultato nel nostro territorio, basti pensare che per il nuovo ospedale la richiesta di un commissario parte dalla Prestigiacomo (opposizione al governo ) mentre loro forse ancora sono pesci fuor d’acqua con una ricaduta negativa per il nostro territorio. Sono fortemente deluso anche di Edy Bandiera in quanto alla nostra città non serve che un Assessore si applauda per la pulizia dei siti archeologici (fatto che rientra nella ordinarietà ) o si esibisca in occasioni con agricoltori, ma uno che possa diventare riferimento per il territorio e fare da collante colmando il vuoto che ormai esiste tra la politica e la collettività amministrata.

Dopo tante battaglie per l’acqua pubblica oggi ci sono bollette della Siam che fanno inorridire le famiglie

Sulla Siam tutti sanno che sono contrario alla privatizzazione dell’acqua e mi meraviglio come partiti e movimenti che sostengono questa amministrazione non dicano più nulla visto che questo affidamento, iniziato con Garozzo a suo tempo, doveva essere transitorio. È chiaro che il privato deve lucrare e quindi le bollette aumenteranno sempre di più se non si pensa di ripubblicizzare l’acqua . Vorrei chiedere al Sindaco Italia una cosa che ho sempre pensato . Se non erro anni fa quando si insediò, la Siam inserì nelle prime bollette notificate ai cittadini delle somme da riscuotere per conto sia del Comune che dall’ ATO idrico. Vorrei sapere da Italia se queste somme sono poi state riversate ai rispettivi Enti .

Parliamo dei sinistri locali. Prima avevano lasciato tutti il Pd, poi, nonostante firme false prima e brogli dopo, sono diventati sostenitori di Garozzo e Italia. Oggi, anche i piccoli intellettuali, sono rientrati nel Pd..

Sul PD sinceramente non mi esprimo perché seppur non è il mio partito, all’interno ha dei soggetti politici che conosco da anni e che stimo a partire da Bruno Marziano anche se ahimè sta garantendo il sostegno ad una Giunta e Amministrazione che hanno fatto di tutto per indebolirlo elettoralmente. Comunque il PD anche se è nata Italia viva e il movimento di Calenda, non ha perso consensi. La differenza è che lì sono tutti compatti mentre nel Centro Destra spesso si raccolgono avventurieri. Quello che mi disturba è l’atteggiamento arrogante che a volte rischia di diventare offensivo di tanti buonisti che si erigono a moralisti e filosofi .

La sorprende Fabio Granata primo sostenitore del sindaco del Cga?

Su Fabio Granata non mi meraviglio perché anche in passato ha dimostrato che sa stare politicamente con tutti. Rammento anche quando era con Enzo Bianco, ma oggi avendo sbagliato le scelte politiche la città non lo ha premiato con la sua candidatura a Sindaco e non avendo più altri lidi ha dovuto cedere alle lusinghe di Italia consapevole che il treno non passa due volte.

Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori, ha detto che Granata non capisce un quarzo di turismo e che quando ne parla fa solo danni

Giuseppe Rosano ha una grande esperienza nel settore alberghiero e conosce le problematiche che oggi attanagliano gli imprenditori del settore. Conosce bene la città e pertanto il suo giudizio sicuramente sarà dettato dalla realtà che affronta ogni giorno. Se dice così su Granata, avrà i suoi buoni motivi .

Gli addetti ai lavori dicono che l’avvocato Coppa, ex Forza Italia e oggi con la tessera del Pd, è il vero sindaco di Siracusa

E’ vero, Coppa era con Forza Italia, ricordo che fu il candidato del senatore Centaro alla Provincia Regionale di Siracusa. Italia per me non è un ottimo Sindaco né un amministratore della cosa pubblica quindi è normale che faccia riferimento ad uno più addentrato di lui come l‘avvocato Coppa che per i suoi trascorsi rappresenta un punto di equilibrio politico tra la sinistra e alcuni non di sinistra.

Quale sarebbe la prima battaglia da fare oggi a Siracusa e per Siracusa? Perché ha abbandonato la politica attiva? Di un uomo con la sua esperienza la città avrebbe bisogno

Ho abbandonato a politica attiva perché non ritengo più che ci siano le condizioni per poter fare bene per la nostra città. Mancano i riferimenti politici con cui confrontarsi per avere un filo diretto con la Regione Siciliana e il Governo Nazionale. Prima avevi personaggi politici di spessore oggi hai solo gente che non capisce la differenza tra una delibera e una determina, coperture finanziarie ecc . L’unico politico emergente in provincia resta Luca Cannata e uno dei più fattivi e preparati Pippo Gianni.

Il sindaco del Cga è in lista d’attesa per diventare deputato. I nostri anziani avrebbero detto che su questa possibilità “ci vuleva ‘ncoppu i bì”

Spero che Italia si candidi a qualsiasi cosa pur di liberare la nostra città dal periodo più’ buio della politica amministrativa e gestionale. Sta sbagliando in tutto anche nello scegliersi gli assessori che seppur brave persone sono troppo impreparati e saranno loro stessi gestiti dagli uffici invece di dettare indirizzi politici ai funzionari! Serve invece chi ascolta la voce degli imprenditori locali e dei commercianti e trovi soluzioni per migliorare la qualità della vita, quelli che abbiamo non sono capaci neppure di darci una città pulita.