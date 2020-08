CONTRADE DI MELILLI SENZA ACQUA, L’OPPOSIZIONE PRESENTERA’ UN ESPOSTO IN PROCURA

Rep: Anche quest’anno, nonostante le rassicurazioni e le promesse, si ripresenta il problema dell’approvvigionamento idrico nelle contrade del territorio comunale di MELILLI, sulla vicenda interviene il capo gruppo gruppo dell’opposizione avv.salvatore sbona, che denuncia la grave situazione che molti concittadini stanno dicendo subire a causa della totale incompetenza dell’amministrazione. Già in passato- continua Sbona- Noi consiglieri comunali del gruppo Quadarella, Scollo e Sorbello abbiamo presentato una interrogazione ed il sindaco Carta e l’assessore al ramo avevano garantito che il suddetto problema non si sarebbe presentato, invece anche quest’anno i tanti concittadini residenti si vedono costretti a subire questo ennesimo disagio. La questione sta diventando insopportabile anche da un punto di vista igienico sanitario. Presenteremo nei prossimi giorni un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio perché i cittadini delle contrade non possono pagare per delle omissioni dell’attuale amministrazione nonostante paghino le tasse e vivono nello stesso comune di chi take disagio non lo deve, per fortuna, subire.

Il consigliere Avv.Salvatore Sbona