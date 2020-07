VINCIULLO: CONFERMO, IN VENDITA UN PEZZO DEL LICEO GARGALLO

Rep: Allegato alla presente invio la Delibera di Giunta Comunale n.65 del 23/04/2019, approvata da tutti gli Assessori, nessuno escluso, con la quale viene messa in vendita una porzione del Liceo Classico ‘Gargallo’. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Ieri, alla reazione civile dell’Assessore Granata, che negava la messa in vendita dell’immobile, sono seguite una serie di reazioni scomposte, al limite della calunnia, dove venivano messe in discussioni le dichiarazioni da me rilasciate.

Sono costretto quindi, ha proseguito Vinciullo, ad allegare la Delibera di Giunta, in maniera tale che sia gli Assessori quanto i loro supporter possano finalmente rendersi conto di chi dice la verità.

Spiace, infine, il fatto che alcuni organi di stampa, senza verificare le mie dichiarazioni e senza prendere atto dei documenti da me inviati, hanno voluto smentire quanto da me dichiarato.

Mi auguro che dalla prossima volta, per una condizioni di par condicio fra maggioranza e opposizione, le notizie possano essere verificate e poi smentite.

Rimane comunque l’amarezza per aver denunciato, con la mia abituale passione, un fatto che io ritengo grave e che mi vide a suo tempo assumere identico atteggiamento, nei confronti di un’amministrazione di Centro Destra, quando si pensò di vendere una porzione dell’ex Palazzo del Governo in via delle Maestranze.

Ma, ha concluso Vinciullo, abbiamo ormai capito che la coerenza e lo studio degli atti non è più un merito ma è diventato un disvalore. Sin qui il comunicato. Dispiace sentire e/o leggere di informatori schierati in via pregiudiziale con chi al momento comanda. I fatti però sono questi, inequivocabili e almeno squallidi.