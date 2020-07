UN 55ENNE DI MONZA RUBAVA IN UN SUPERMERCATO DI CARLENTINI

In Carlentini, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato di furto, S.S., 58enne residente a Monza, sorpreso mentre asportava merce per oltre 250 euro da un supermercato di una nota catena nazionale. I militari dell’Arma si sono recati nell’esercizio commerciale a seguito di richiesta d’intervento giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Augusta, tramite telefonata al numero unico per le emergenze “112” poiché ai dipendenti del supermercato non era passato inosservato l’atteggiamento dell’uomo, anche in considerazione che nei giorni precedenti erano stati registrati degli ammanchi sospetti dagli scaffali. L’uomo, fermato dai Carabinieri con la refurtiva quando già aveva superato le casse e si accingeva ad allontanarsi dal luogo del furto è stato accompagnato presso la Caserma dei Carabinieri di Carlentini e tratto in arresto per furto, mentre i beni asportati, composti da prodotti di vari generi merceologici sono stati restituiti al responsabile del supermercato.

