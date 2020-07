SIRACUSA: ANCORA PESCATORI SUBACQUEI SANZIONATI DALLA GUARDIA COSTIERA

Rep: Attività di controllo intensa e condotta in maniera sistematica da parte del personale della Capitaneria di Porto di Siracusa, impegnato via terra e via mare attraverso verifiche di tutta la filiera del prodotto ittico, dal punto di sbarco al momento della commercializzazione, a tutela delle risorse ittiche nel rispetto della normativa di settore vigente. Nei giorni scorsi veniva segnalata alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, la presenza di due pescatori subacquei nella zona della vecchia tonnara di Santa Panagia, i quali si immergevano equipaggiati con attrezzatura da pesca ed autorespiratori, per poi dirigersi verso Nord in direzione del Pontile del polo petrolchimico, meglio conosciuto come “Pontile ISAB”. Giunto in prossimità del Pontile, il personale militare operante individuava l’autovettura segnalata e la presenza di due persone che indossavano ancora l’attrezzatura da sub. In prossimità del mezzo venivano trovate anche le bombole, insieme ad un fucile munito di fiocina ed un rampino, mentre nella parte sottostante della scogliera venivano rinvenuti n° 2 retini contenenti ciascuno circa 150 ricci di mare, ancora vivi, e una coppia di pinne. Attraverso l’immediato intervento del gommone G.C. B31, che si trovava nelle immediate vicinanze di Capo Santa Panagia impegnato in attività di monitoraggio, gli echinodermi venivano rigettati in mare. L’attrezzatura da pesca veniva sottoposta a sequestro e i due soggetti sanzionati secondo la normativa vigente. Inoltre, sempre nell’ambito della succitata attività di controllo della filiera ittica, il personale imbarcato a bordo del gommone G.C. B31 ha intercettato, nello specchio acqueo ricadente tra il Porto Piccolo e il Monumento ai caduti, la presenza di un campo nasse assicurato ad una bottiglia di plastica, utilizzata in maniera impropria quale segnalamento. Le nasse, non riconducibili ad alcun soggetto, venivano pertanto recuperate a bordo e sequestrate. L’attività sistematica di verifiche sul territorio proseguirà a 360°gradi nei confronti di tutti i settori della filiera, fino alla fase ultima della commercializzazione del prodotto ittico presso i diversi esercizi commerciali, dalle pescherie ai ristoranti, per verificare il rispetto della relativa normativa di settore a tutela del consumatore finale.

