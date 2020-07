ROSSANA CANNATA: LA RISERVA CAVAGRANDE DEL CASSIBILE TORNERA’ PRESTO FRUIBILE

Rep: Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, non si ferma l’impegno del deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, per giungere alla messa in sicurezza del costone roccioso del sentiero Scala Cruci e alla sua riapertura. Il luogo di grande interesse turistico e naturalistico, dopo l’incendio del 2014 che distrusse gran parte della Riserva, cadde nel dimenticatoio per scelta dell’allora dirigenza del demanio forestale. “Perciò – spiega la componente della commissione Attività produttive – sin dal mio insediamento mi sono occupata della vicenda, seguendo da vicino i vari step: dalla presentazione dello studio di fattibilità al finanziamento di quasi due milioni di euro che porteranno presto alla riapertura di questo incantevole sito”. “Talmente bello e suggestivo – aggiunge l’on. Rossana Cannata – che la Tv americana Cnn, la notizia è di pochissimi giorni fa, ha inserito i laghetti di Avola nella top 20 dei luoghi del mondo dove vale la pena fare un tuffo”. E proprio per dare la straordinaria opportunità di ammirare e visitare il sito a residenti e turisti, il deputato regionale di Fratelli d’Italia continua a mantenere alta l’attenzione sull’iter dei lavori e la conseguente riapertura. “A febbraio di quest’anno – ricorda la componente della commissione Attività produttive – l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha pubblicato la gara per le indagini tecniche preliminari, ovvero una serie di analisi necessarie per comprendere gli interventi da effettuare per la progettualità di accesso ai luoghi. Ho anche presentato, con l’avvicinarsi della stagione estiva, un’interrogazione per conoscere tra l’altro l’eventuale piano di prevenzione degli incendi per il 2020; quale sia, ad oggi, lo stato dell’arte degli interventi posti in essere; se sia stato da ultimo redatto, con il susseguirsi degli step seguiti finora, il cronoprogramma definitivo dei lavori e degli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso del sentiero Scala Cruci all’interno della Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile con la data della consegna definitiva dei lavori”. “Si tratta di un traguardo da raggiungere al più presto – conclude l’on. Rossana Cannata – per rendere la Riserva fruibile in tutta sicurezza e dare una risposta ai turisti ma anche agli operatori economici e del turismo dell’intera area”.

