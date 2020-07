PAOLO CAVALLARO: E’ UNA AMMINISTRAZIONE CHE VERRA’ RICORDATA PER I BIGLIETTINI SUI LOCULI

Paolo Cavallaro, come Fratelli d’Italia state portando avanti un tour sui problemi non risolti a Siracusa. Dal Vermexio ottenete qualche risposta?

Questa non è amministrazione che sa dialogare. Si muove stancamente in ogni settore. E’ un’amministrazione che vive alla giornata, senza programmazione alcuna. Noi denunciamo le tante disfunzioni, criticità, il degrado dilagante. Ma le risposte le devono dare alla gente non a noi! Il nostro compito è risvegliare i cittadini dal torpore del disfattismo, della rassegnazione. L’antipolitica ha fatto più male di certa politica pappona. Lo hanno capito i cittadini??

Il sindaco e gli assessori in carica costano ai siracusani una indennità di 20mila euro al mese. Cosa fanno per meritarseli visto l’immobilismo e il nullismo imperanti?

Come sopra. E’ un’amministrazione che verrà ricordata per i bigliettini sui loculi, o forse verrà rimossa dai ricordi, come si fa per i brutti ricordi.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE