LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RINGRAZIANO DIA E CARABINIERI PER L’OPERAZIONE SAN PAOLO

Rep: Grande soddisfazione è stata espressa dalla Consulta delle associazioni di Categoria di Siracusa per l’operazione “San Paolo”, condotta nel siracusano dai Carabinieri su ordine della Procura Distrettuale Antimafia di Catania. L’intervento di sicurezza sul territorio ha visto l’arresto di 24 persone, di cui 5 ai domiciliari, ma soprattutto ha smantellato un’organizzazione di tipo mafioso che oltre all’odioso traffico di stupefacenti ha approfittato dell’oggettiva difficoltà del momento da parte dei piccoli imprenditori per imbastire una rete di usura e attività finanziarie abusive. Proprio la crisi di liquidità di cui molte attività medio-piccole sono vittime sta offrendo il fianco a criminali senza scrupoli, veri e propri sciacalli che sulle sfortune altrui stanno provando ad arricchirsi, danneggiando ancora di più gli imprenditori. L’attenzione contro ogni forma di illegalità, specialmente quella legata alla crisi del momento deve restare sempre massima, per questo chiediamo agli imprenditori di denunciare immediatamente qualunque tentativo di speculazione economica ai loro danni e di non cedere agli usurai e agli estortori, così come massimo deve essere l’impegno da parte del Governo per aiutare chi si trova costretto ad affrontare difficoltà oggettivamente imprevedibili. Senza libertà d’impresa infatti è inimmaginabile pensare al rilancio e allo sviluppo del nostro territorio.

Le associazioni:

AGCI, Casartigiani, Cia, Clai, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, CopAgri, Sicilia Impresa