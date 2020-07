LA CLASSIFICA DEI SINDACI SUL SOLE 24 ORE / BRILLA CATENO DE LUCA, TERZO IN ITALIA E PRIMO IN SICILIA

Nella classifica del Sole24Ore su 105 sindaci italiani agli ultimi posti i sindaci di Palermo e Ctania, Leoluca Orlando e Salvo Pogliese. Terzo posto assoluto invece per il sindaco di Messina Cateno De Luca, ovviamente primo in Sicilia, che nel periodo dell’emergenza sanitaria più volte si è distinto per pretendere un argine all’arrivo ai traghetti e iniziative valide ed originali nel convincere i suoi concittadini a rispettare le misure di contenimento e il distanziamento sociale. Il secondo sindaco siciliano piazzato nella graduatoria è quello di Trapani, Giacomo Tranchida che chiude al 39mo posto; segue il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì al 47°. Fuori dal podio il primo cittadino di Siracusa al 52° posto, seguono Lillo Firetto sindaco di Agrigento al 79°, quello di Enna Maurizio Di Pietro all’80° e Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta al 91° posto in classifica.

