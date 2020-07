INAUGURATO IL TRENO PER AMMIRARE LE MERAVIGLIE DEL NOSTRO BAROCCO

Rep: “Scoprire in treno la bellezza del barocco siciliano nel Val di Noto. Questa estate, nei giorni festivi, sarà possibile grazie a “Barocco line”, itinerario presentato oggi, alla stazione di Siracusa, alla presenza, tra gli altri, degli assessori regionali alle Infrastrutture e al Turismo, rispettivamente Marco Falcone e Manlio Messina, e dei vertici di Trenitalia”.

Così il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che ha partecipato al taglio del nastro dinanzi al treno regionale che viaggerà per le principali località turistiche del barocco siciliano nel Val di Noto: da Siracusa a Donnafugata, passando per Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla e Ragusa.

“Si tratta di una grande opportunità – commenta l’on. Rossana Cannata – offerta al nostro territorio, che può così contare su un’implementazione dei servizi ferroviari e turistici per permettere a residenti e turisti di scoprire e ammirare le straordinarie bellezze storico-artistiche e naturalistiche della nostra terra. Un segnale importante – continua la componente della commissione Attività produttive – per dare nuovo impulso al turismo dopo il periodo difficile del lockdown. E quale mezzo migliore del treno per ripartire. Basta lasciare a casa l’automobile – conclude l’on. Rossana Cannata – per concedersi un viaggio in assoluto relax, ammirando dai finestrini la varietà, i colori e la bellezza dei paesaggi del nostro territorio”.