IL SUO 12 LUGLIO BAIO HAIRCARE LO DEDICA A GIUSEPPE RIZZA

Rep: Mille cuori hanno battuto affinché Giuseppe Rizza, la “freccia” potesse risvegliarsi dopo il malore che lo ha costretto in terapia intensiva presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il calciatore netino classe ’87, terzino sinistro, si è svegliato ma le sue condizioni non sono ancora ottimali. La strada sarà sarà lunga ma tutti noi sappiamo che Peppe Rizza, ex Primavera della Juventus, poi in prima squadra con Juve Stabia, Livorno, Arezzo, Pergocrema, Nocerina e Noto tornerà presto come prima a sorridere insieme alla sua famiglia ed a tutti gli amici che in questo mese hanno pregato per lui.

Sappiamo, però, che Peppe, insieme alla sua famiglia, dovrà affrontare un percorso riabilitativo che non sarà semplice ed è così che si è messa in moto la macchina della solidarietà grazie a Baio Haircare, che di solidarietà negli anni ne hanno fatta davvero tanta.

Fabio Baio, infatti, insieme al suo staff non si è tirato indietro neanche questa volta ed ha deciso di dedicare una giornata solidale per devolvere tutto l’incasso alle cure di Peppe.

Appuntamento, quindi per domenica 12 luglio, in viale Montedoro 43, dalle ore 15.30 alle ore 22. Un orario consono alle esigenze estive di chi magari, dopo il mare, potrà farsi bella facendo beneficenza.

Se mille e mille cuori, in tutti Italia, hanno battuto affinché Giuseppe Rizza si svegliasse ora siamo certi che altri mille cuori batteranno anche domenica 12 luglio affinché in un momento così difficile Peppe possa sentire la vicinanza di tutti gli amici che lo hanno conosciuto e non solo.

Come sempre da garante per l’evento organizzato da Baio Haircare sarà la giornalista siracusana Alessia Zeferino che si occuperà dell’incasso, del conteggio finale, di contattare la famiglia, di firmare la busta e di effettuare immediato bonifico.