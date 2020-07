IL DEPUTATO FILIPPO SCERRA PORTA UNA BOCCATA D’OSSIGENO A PACHINO

Rep: Approvato oggi alla Camera un fondo ad hoc per sostenere i comuni in dissesto finanziario e commissariati per infiltrazioni mafiose. A comunicarlo è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra che a seguito di un intenso lavoro di raccordo insieme con il vice ministro all’Economia, Laura Castelli, è riuscito ad apporre una sostanziale modifica a un emendamento del “Decreto Rilancio” in discussione in questi giorni a Montecitorio.

“Con questa riformulazione dell’emendamento – dichiara Scerra – vogliamo fornire un ulteriore sostegno ai comuni come quello di Pachino, caratterizzati dalla duplice criticità di essere stati sciolti per infiltrazioni mafiose e di essere in dissesto finanziario. Una condizione i cui effetti inevitabilmente ricadono negativamente sulla qualità dei servizi per i cittadini e talvolta provoca ritardi enormi nell’erogazione degli stipendi dei dipendenti comunali. Questo è il caso del comune di Pachino. Quando ho sentito delle giustificate proteste dei lavoratori – prosegue – mi sono immediatamente interessato della vicenda pensando che queste famiglie non debbano continuare a vivere nella totale incertezza. Subito dopo è stata organizzata da parte del Prefetto Giusi Scaduto, che ringrazio sempre per l’attenzione al territorio, una videoconferenza con le parti sociali, nella quale avevo detto di avere già interessato il vice Ministro dell’Economia Castelli con la quale abbiamo poi incontrato in videoconferenza i commissari prefettizi per avere un quadro più chiaro della situazione. Adesso, nel primo provvedimento utile, siamo riusciti ad inserire questo emendamento che darà una boccata d’ossigeno a Pachino e a quei comuni che sono in grande difficoltà.”

Allo stato attuale nel fondo sono previsti circa 20 milioni di euro da ripartire in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2018. “Ma l’obiettivo – precisa il parlamentare nazionale – è quello di rimpinguarlo ulteriormente così da poter soddisfare tutti gli enti beneficiari. Questa è la politica che noi del Movimento Cinque Stelle dobbiamo continuare a fare: poche parole, e fatti concreti per il Paese e per il nostro territorio. Un risultato raggiunto grazie all’impegno di tutto il Movimento – spiega Scerra- dalla sua base, con il locale Meetup, fino al vice ministro Castelli. Un lavoro di squadra che testimonia un’attenzione costante da parte del Movimento 5 Stelle e del Governo a tutte le istanze, anche in questo periodo che risulta uno dei più complessi della storia del Paese.”

L’emendamento approvato in commissione si inserisce in una manovra ben più corposa. Infatti nel decreto Rilancio attualmente in discussione è stato istituito un fondo da 3,5 miliardi per il 2020, che ha come fine ultimo quello di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. Inoltre, con il prossimo scostamento di bilancio, si prevede un ulteriore intervento volto a stanziare nuove risorse per gli enti locali.