IL CONSORZIO DELLA MANDORLA AI PRODUTTORI: ASPETTATE A VENDERE

Rep: Il Consorzio della Mandorla di Avola, in vista della prossima campagna

di raccolta, esprime preoccupazione per gli effetti del Covid 19

sull’andamento dei prezzi alla produzione, in particolare sul mercato

della confetteria e della pasticceria.

Infatti, buona parte della produzione del 2019, a causa delle prolungate

chiusure delle pasticcerie, delle gelaterie, del rinvio dei matrimoni, dei

battesimi e delle cerimonie in genere, è rimasta invenduta nei

magazzini delle aziende di lavorazione.

A ciò si aggiungono le previsioni del raccolto 2020 che indicano una

buona produzione di mandorle di Avola.

Per evitare che questa situazione possa determinare un abbassamento

del prezzo ai produttori, il Consorzio lancia un appello a tutti i

mandorlicoltori.

“L’invito del Consorzio è di non precipitarsi a vendere dopo la raccolta

ma attendere che la situazione, superando le attuali incertezze del

mercato,si stabilizzi su quotazioni che rispettino il lavoro dei produttori.

Si tratta di una situazione certamente difficile ma da gestire con

attenzione e razionalità, salvaguardando gli sforzi che produttori,

aziende commerciali e il Consorzio hanno fatto in questi anni per

tutelare e rilanciare la mandorla di Avola.”

