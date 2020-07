IL 25 LUGLIO SCENDIAMO TUTTI IN CAMPO E AIUTIAMO LA PICCOLA EMMA

Rep: La solidarietà è una macchina che una volta accesa non si può fermare. La solidarietà è l’unica cosa che possiamo mettere in atto per stringere le mani a chi ne ha veramente bisogno. Ed è così che la ASD Sei Forte Papà, con il progetto Reaching Dreams, scende in campo per Emma

Lorefice. La piccola Emma è nata nel 2017 da mamma Paola e papà Marco. La sua nascita, come quella di ogni bimbo, ha portato il completamento di una famiglia splendida e piena d’amore, aggiungendo una valanga di felicità. Emma è una bambina vivace. Emma, allo stesso tempo adesso, ha bisogno di tutti noi. L’appuntamento è per sabato 25 luglio alle ore 19 presso del Centro Sportivo Italiano (campo del porto) con un piccolo contributo libero.

Segnare un goal non è stato mai così importante. “Se vieni in Ortigia – dice all’unisono l’ASD Sei Forte Papà – sarà una gran festa, non ti chiediamo tanto ma solo un piccolo sorriso, non ti rubiamo tempo ma noi siamo bravi a donarlo”. A Emma, che ama la vita, è stato diagnosticato un neuroblastoma al 4° stadio e da gennaio si trova al Gaslini di Genova.