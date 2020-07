IGNORATA PER DUE ANNI ORA VALERIA TROIA S’ARRABBIA: SIETE INCAPACI E LONTANI DALLE PERSONE

Scrive Valeria Troia, portavoce del movimento civico “Prossima – la città delle persone”: Dopo la tornata elettorale di due anni fa, che ci ha visto spenderci per l’elezione dell’attuale sindaco abbiamo più volte tentato di condividere proposte e idee venute direttamente dai cittadini. Purtroppo ne abbiamo ricevuto un totale silenzio in risposta. La polverizzazione della politica sul territorio sta mostrando tutti i limiti di una classe dirigente lontana dalle persone e incapace di lavorare a progetti di rilancio condivisi. I movimenti si sono sfaldati con il tempo perché logorati dal disinteresse verso di loro di chi amministra. Altri, incredibilmente, visti i risultati e la rappresentanza, continuano a rivestire ruoli di primo piano. Ne sono testimonianza la discutibile politica culturale che, al di là delle divisioni evidenti sul Caravaggio, mostra una autoreferenzialità unica nella sua specie e il totale immobilismo in materia di ripresa scolastica. Mentre in molti altri comuni sono stati avviati sopralluoghi e incontri con i Dirigenti scolastici a Siracusa la calura estiva sembra avere smorzato qualsiasi iniziativa.Prossima, che conferma il proprio ruolo di critica costruttiva nei confronti di questa Amministrazione auspica uno scatto di orgoglio di quanti sono rimasti legati all’attuale Sindaco e a quanti si accingono a contrattare nuovi posti in giunta.Noi preferiamo tenere fede alla nostra coerenza, certi di continuare a rappresentare il pensiero di una parte di cittadini.”

