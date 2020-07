CONTROLLO DEL TERRITORIO A SIRACUSA: DENUNCIATE DUE PERSONE, SANZIONI PER DIVERSI AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI

Nella giornata scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale lungo gli assi viari più trafficati nonché nelle zone più degradate della città, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, nonché per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione e cautelari.

Le pattuglie, impiegate in particolare nelle località turistiche come Ortigia ed in quelle balneari come Fontane Bianche, possibili luoghi di assembramenti non autorizzati, hanno proceduto al controllo di 72 veicoli e 91 persone, procedendo a sanzionare svariate infrazioni al codice della strada, per circa 3.200 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, fattispecie da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Nell’arco del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 10 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina, hashish e marijuana.

Sono stati altresì denunciati all’Autorità Giudiziaria per porto illegale di arma da punta e taglio un siracusano, classe 1982, ed un cittadino marocchino, classe1986, in quanto all’esito di perquisizioni personali, il primo in una zona degradata della città, già nota come area di spaccio, il secondo in una via centrale della frazione di Cassibile, sono stati trovati in possesso di un coltello ciascuno a serramanico di genere vietato.