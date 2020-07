CANTIERE POPOLARE A FLORIDIA: IL NOSTRO CANDIDATO SINDACO E’ GAETANO GALLITTO

Mentre il centrodestra dice di voler trovare a Floridia un candidato di coalizione (ma esiste il centrodestra a Floridia?), Cantiere Popolare comunica ufficialmente di aver deciso di sostenere per la sindacatura l’ing. Gaetano Gallitto. “Dopo una attenta analisi del panorama politico floridiano, dice infatti Peppe Germano, responsabile organizzativo regionale, ascoltato il gruppo locale, nella persona del coordinatore cittadino Dimauro, Cantiere Popolare sosterrà, nella prossima competizione amministrativa di ottobre il candidato a sindaco ing. Gallitto. La situazione economica in cui versa il comune di Floridia é drammatica e la prossima amministrazione avrà innanzi un arduo compito di rimettere in ordine i conti. L’ing. Gallitto, già amministratore di Floridia, é la persona giusta per l’importante e difficile compito, sia per competenza che per affidabilità.

