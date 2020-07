CAMBIAMENTI: ANCHE A PACHINO UN COMUNE PIU’ VICINO ALLE FAMIGLIE

Rep: La presidente di CambiaMenti Natalina Carmela Petralito esprime grande soddisfazione per il voto unanime con cui la Camera dei Deputati ha votato ieri l’assegno unico per i figli, proposto dal Forum delle Associazioni Familiari. “Si tratta di una giornata storica – afferma Petralito – perchè si procede finalmente sulla strada maestra del riconoscimento dell’importanza dei figli per il futuro della nostra società. E’ importante che lo Stato eroghi un assegno mensile per ciascun figlio a carico, maggiorato per i figli successivi al secondo e per ciascun figlio con disabilità. L’assegno andrà a tutti i nuclei familiari, con una cifra modulata in base all’Isee. E’ però di fondamentale importanza che anche a livello locale il Comune sia accanto alle famiglie, riconoscendo il ruolo essenziale che svolgono nella società, in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ pertanto indispensabile ripensare tanti servizi che il Comune dovrà riconoscere, così da creare un ambiente favorevole alle famiglie e quindi modificandoli e adattandoli in termini di tempo, di costi e di modalità di fruizione. Battersi per un Comune davvero amico della famiglia, della natalità, dei nostri ragazzi, delle persone fragili (anziani e disabili innanzitutto) – conclude la presidente Petralito – deve essere la priorità di chi vuole una Pachino migliore”.

