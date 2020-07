ALICATA (FI) NOMINA SILLUZIO COMMISSARIO A FLORIDIA E UFFICIALIZZA IL SOSTEGNO A GIANNI LIMOLI

Rep: In data odierna, nella qualità di Commissario provinciale di Forza Italia, ho provveduto a nominare l’ing. Santo Silluzio nuovo Commissario cittadino di Floridia, al fine di riorganizzare il partito in città e rilanciarne l’azione politica. All’ing. Silluzio, che continua un’avventura iniziata nel 1994, nel solco di un’antica passione, gli auguri di buon lavoro, a partire dalla prossima, importante sfida per l’elezione del nuovo Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Forza Italia, come sempre impegnata in occasione di rilevanti appuntamenti elettorali, sara’ presente con simbolo e proprie liste a sostegno della candidatura a Sindaco del dr. Gianni Limoli, del quale condividiamo fervore ideale, passione e valori, ed a cui va il nostro sentito in bocca al lupo per la nuova, rilevante avventura! Bruno Alicata

Comm. prov. Forza Italia