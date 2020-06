VINCIULLO-MONCADA: AMMINISTRAZIONE TRONFIA E INCONCLUDENTE

Rep: Dovrebbe essere noto all’Amministrazione Comunale, almeno da 7 anni, il problema degli stalli dei parcheggi per i residenti dell’incantevole isola di Ortigia. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Sebastiano Moncada.

In questi sette anni, poco o nulla è stato fatto da questa Amministrazione Comunale per risolvere tale criticità. Anzi, in alcuni casi, è stato addirittura ridotto il numero degli stalli riservati ai residenti in Ortigia.

Un chiaro esempio di questa cattiva amministrazione del territorio, al limite dell’autolesionismo, si trova sul Lungomare di Levante “Elio Vittorini”, dove sono stati sottratti ai residenti alcuni stalli per far posto alla fermata dei bus – navetta.

Atteso che, al momento, tale servizio risulta sospeso - a tal proposito auspichiamo invece che possa riprendere al più presto, soprattutto per il rispetto dovuto ai lavoratori che prestano il loro servizio in Ortigia, affinché non perdano il posto di lavoro, invitiamo l’Amministrazione Comunale ad essere meno inadeguata al ruolo che ricopre.

A nostro avviso, hanno proseguito Vinciullo e Moncada, sarebbe opportuno riconvertire, momentaneamente, tali spazi inutilizzati e destinarli ad almeno 3 stalli parcheggi per i residenti di Ortigia, anche perché non si capisce il motivo per il quale i cittadini devono fare sacrifici e questi spazi devono rimanere vuoti.

Il ripristino degli stalli, sarebbe solo un primo piccolo passo, in attesa che il Comune possa pensare ad un modo più incisivo per consentire ai residenti dell’isola di superare tutte le difficoltà odierne nel posteggiare i propri mezzi.

Ma soprattutto, hanno concluso Vinciullo e Moncada, quanto da noi contestato è la prova dell’incapacità nota e manifesta di questa Amministrazione Comunale che non sa, non vede, non ascolta, tronfia nel proprio ego smisurato lontano dalla gente e soprattutto dai problemi della città.