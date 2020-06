VINCIULLO: MA I MILLE EURO PER GLI EROI DELLA PANDEMIA DOVE SONO FINITI?

Rep: Fin dall’inizio, non è stato mai chiaro se si trattasse di un bonus una tantum, oppure di mille euro al mese, come, invece, è stato sbandierato ai quattro venti. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Ad oggi, però, i lavoratori della Sanità non hanno visto, ancora, nemmeno un centesimo nelle loro buste paga, hanno visto, invece, ringraziamenti reciproci fra deputati che si accapigliavano, però, per accreditarsi i meriti, alcune sigle sindacali che ringraziavano per i mille euro al mese, ringraziamenti reciproci fra deputati ed assessore e fra quest’ultimo e i deputati, ma altro non hanno visto!!!

Era stato perfino emanato un decreto da parte dell’Assessorato regionale per la Salute, per un finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, che per l’ASP di Siracusa era pari a 70.236,00 euro per la Terapia Intensiva, mentre per la “Non Terapia Intensiva” era pari a 437.185,00 euro.

Ed allora, ha proseguito Vinciullo, cari deputati, assessori, presidente, sigle sindacali, li darete e quando questi mille euro agli eroi, come li avete chiamati, che hanno rischiato la vita per combattere il corona virus ed impedire il diffondersi della pandemia in Sicilia?

Lo darete e quando il finanziamento aggiuntivo per gli incentivi del personale di Terapia Intensiva e “Non Terapia Intensiva”?

E mi sia consentita un’altra domanda: ma sono mille euro una tantum, cioè una volta sola, oppure, ha concluso Vinciullo, mille euro al mese, come spero e come ho letto?

Grazie per la risposta.