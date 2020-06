VINCIULLO: DECISIONE INCREDIBILE E INACCETTABILE, IL CGA DEVE ESSERE SOPPRESSO

Rep: Non mi aspettavo giustizia e per questo non sono deluso dalla decisione del C.G.A. – lo dichiara Vincenzo Vinciullo componente, a titolo gratuito, dell’ Ufficio Elettorale Centrale, presieduto dal Presidente del Tribunale di Siracusa, che ha constatato e attestato le anomalie emerse in sede di controllo dei verbali dei singoli seggi, confermate, in seguito, dalla Prefettura di Siracusa. La decisione per chi, come me, ha esaminato i verbali, è inaccettabile e del resto la mia opinione sul C.G.A è notoria, avendo, a suo tempo, con un apposito D.d.L., chiesto l’abrogazione. Dopo questa decisione credo che sia inutile mantenere in vita gli Uffici Elettorali Centrali in quanto le verifiche fatte sono prive di qualsiasi valore, diventando una inutile perdita di risorse dei contribuenti per i costi affrontati, oltre che una umiliante perdita di tempo per chi, come me, ha volontariamente e senza alcun compenso fatto parte di detto Ufficio. Non perderò ulteriore tempo a leggere la decisione in quanto con i miei occhi ho ben visto e constatato i verbali provenienti dai singoli seggi.

Condividi questo Articolo