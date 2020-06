VACCARISI (FI): PISTE CICLABILI SI’ E BUS ELETTRICI NO? TROPPO FUMO, NIENTE ARROSTO E CITTA’ IN DEGRADO

Apprendiamo credo tutti con gioia la notizia della progettazione in atto al fine di rendere la mobilità della nostra città sempre più sostenibile, attraverso la realizzazione di 23 km di pista ciclabile che dovrebbe collegare diverse zone, da nord a sud, della nostra città.

Nessuno credo potrebbe essere contrario a questo progetto per partito preso: e tuttavia mi chiedo, data la finalità che si vuole raggiungere, cosa spinga ad abbandonare ed interrompere il progetto di collegamento della cittá tramite bus elettrici (giá iniziato dall’amministrazione precedente, all’interno della quale peraltro il sindaco ha svolto il ruolo di Vice-Sindaco per tutta la durata del mandato). Bus non solo destinati all’utilizzo da parte dei turisti -i quali peraltro si spera possano essere numerosi anche quest’anno, nonostante la difficile situazione- ma anche da parte dei nostri concittadini, date anche le condizioni deficitarie e inefficienti del convenzionale trasporto pubblico urbano. L’abbandono di questo progetto infatti risulta essere in contraddizione con un progetto di città sostenibile e a vocazione turistica, oltre che creare il rischio di farci trovare impreparati al momento dell’arrivo dei turisti.

Peraltro, viene spontaneo domandarsi come l’amministrazione intenda intervenire nell’immediato per la manutenzione delle strade della nostra città, ormai ridotte nella stragrande maggioranza ad un campo di battaglia, dalle strade di periferia fino alla centralissima Ortigia (tra l’altro centro nevralgico del turismo nostrano). Quando inizierà una seria e programmata pulizia delle strade e dei vari terreni incolti? E come si intende risolvere l’annoso problema delle micro-discariche che si vengono a creare puntualmente (e dovuto certamente anche al poco senso di responsabilitá dei nostri concittadini) di fianco ai contenitori della raccolta degli indumenti usati, insopportabili alla vista e nocive per la salute pubblica ?

Caro Sindaco, millantare progetti futuri, per quanto condivisibili e auspicabili, non puo’ e non dovrebbe interferire con l’ordinaria amministrazione e con la risoluzione delle diverse problematiche che affliggono la città, nonchè a trascurare gli interventi immediati di cui questa necessita.

Commissario cittadino F.I.

Gianmarco Vaccarisi