TUTTE LE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO 2019/2020

UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP01001 – I COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-IPSSS ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-, VIALE FORTUNA SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA02101P * VA * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 9 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: ROSOLINI – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR SEDE RO, VIA G. MELI, 73 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA02102Q * VAR * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 27 * 5 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * 7 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 1 PAG. 1/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP01001 – I COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-IPSSS *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ACCOLLA MICHELE N. IL 31/08/1957 (ME) * * AUGUSTA – ISTITUTO COMPRENSIVO IV I.C. “D. COSTA” AUGUSTA, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 23 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 2 PAG. 1/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP01002 – II COMMISSIONE: IST. PROF. LE AGR. AMBIENTE LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE IST. PROF.LE AGR.AMBIENTE LENT, VIA RICCARDO DA LENTINI *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA00701C * VI * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: LENTINI – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. SERALE, VIA RICCARDO DA LENTINI, 89B (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTD007514 * S * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 33 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 3 PAG. 2/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP01002 – II COMMISSIONE: IST. PROF. LE AGR. AMBIENTE LENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BALLATORE PAOLO N. IL 10/10/1962 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 4 PAG. 2/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP01003 – III COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR CORSO SERALE ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR CORSO S, VIA G. MELI, 73 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA021525 * VSRA * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 11 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: PACHINO – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR CORSO S, VIALE FORTUNA SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA021514 * VSPA * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 12 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 23 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 5 PAG. 3/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP01003 – III COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR CORSO SERALE *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MAMMANO GIUSEPPE N. IL 05/03/1955 (CL) * * SIRACUSA – ISTITUTO MAGISTRALE 8 I.I.S.S. “M.F.QUINTILIANO”, VIA TISIA 49 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 6 PAG. 3/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP06001 – I COMMISSIONE: I. P. S. S. A. R. T. – I. P. S. A. A. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PALAZZOLO ACREIDE – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE I.P.S.S.A.R.T. – I.P.S.A.A., VIALE DANTE ALIG *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA003015 * B * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 12 * 2 * * * * * * A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 10 * 4 * * * * * * 2 * SRRA003015 * C * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 10 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 32 * 8 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 7 PAG. 4/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP06001 – I COMMISSIONE: I. P. S. S. A. R. T. – I. P. S. A. A. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ALOSCARI PASQUALE N. IL 10/05/1962 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE A. RIZZA, VIALE A. DIAZ 12 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 8 PAG. 4/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP06002 – II COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI IST. PROF. DI STATO “A. MONCAD, VIA G. TRINGALI, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC00601G * F * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 19 * 1 * * * * * * 2 * SRRC00601G * G * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 38 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 9 PAG. 5/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP06002 – II COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RECUPERO MARIA GABRIELLA N. IL 17/08/1957 (EN) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE FILADELFO INSOLERA, VIA MODICA N.66 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 10 PAG. 5/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP06003 – III COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE FEDERICO II DI SVEVIA, VIA POLIBIO N. 59 (SR *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH040007 * FRA5AS * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 18 * * * * * * * SPA5AS * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 1 * * * * * * * 2 * SRRH040007 * SP5ACC * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 3 * 2 * * * * * * FRA5AC * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 6 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 28 * 3 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 11 PAG. 6/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP06003 – III COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CASTRO ALFIO N. IL 30/08/1963 (SR) * * AUGUSTA – LICEO CLASSICO MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA AN, VIA STRAZZULLA, 10 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 12 PAG. 6/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP06004 – IV COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE FEDERICO II DI SVEVIA, VIA POLIBIO N. 59 (SR *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH040007 * SALA5B * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 16 * * * * * * * 2 * SRRH040007 * SALA5C * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 14 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 30 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 13 PAG. 7/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP06004 – IV COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DI SALVO ANNA MARIA N. IL 09/04/1968 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 14 PAG. 7/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP07001 – I COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI IST. PROF. DI STATO “A. MONCAD, VIA G. TRINGALI, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC00601G * H * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: LENTINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI IST.PROF.STATO A. MONCADA – CO, VIA G. TRINGAL *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRC00650X * AASE * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 27 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 44 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 15 PAG. 8/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP07001 – I COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DELL’ALBANI GAETANO N. IL 01/02/1958 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 16 PAG. 8/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP07002 – II COMMISSIONE: I. P. C. T. DI ROSOLINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI I.P.C.T. DI ROSOLINI, VIA ROSSINI 26 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC017012 * D * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 11 * 1 * * * * * * 2 * SRRC017012 * C * IP08 – SERVIZI COMMERCIALI * * 9 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 20 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 17 PAG. 9/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP07002 – II COMMISSIONE: I. P. C. T. DI ROSOLINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CUCINOTTA ANGELA N. IL 06/07/1967 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “S. RAITI” SIRACUSA, VIA PORDENONE, 2 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 18 PAG. 9/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP09001 – I COMMISSIONE: I. P. S. I. A. – NOTO – ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: NOTO – IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.P.S.I.A.- NOTO -, VIA PLATONE,4 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRI01601V * A * IP09 – MANU. ASSIST.TECNICA * * 9 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: NOTO – ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI M. CARNILIVARI, VIA PLATONE, 4 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTL01601X * A * ITCA – COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO * * 5 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 14 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 19 PAG. 10/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP09001 – I COMMISSIONE: I. P. S. I. A. – NOTO – *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BATTIATO CATERINA N. IL 30/08/1966 (CT) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 20 PAG. 10/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIP09002 – II COMMISSIONE: IPSIA FRANCOFONTE ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: FRANCOFONTE – IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO IPSIA FRANCOFONTE, C.DA SANT’ANTONIO, S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRI006018 * A * IP09 – MANU. ASSIST.TECNICA * * 12 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: CARLENTINI – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. CARLENTINI-SERALE-, VIA CAPORALE MORELLI, 4 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTF011512 * AS * ITMM – M.MECCATR.EN.ART.MECC.MECCATRON. * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 31 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 21 PAG. 11/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIP09002 – II COMMISSIONE: IPSIA FRANCOFONTE *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: GUALTIERI SEBASTIANA IVANA N. IL 10/10/1974 (SR) * * PALERMO – SCUOLA ELEMENTARE D.D. ROSOLINO PILO – PA, VIA S.LA FRANCA 70 (PA) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 22 PAG. 11/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPC8001 – I COMMISSIONE: ISTITUTO PROFESSIONALE “FILIPPO JUVARA” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF ALBERGHIERO ISTITUTO PROFESSIONALE “FILIP, VIALE S. PANAGIA, 131 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH02901D * A * IPC8 – SERVIZI COMMERC. (CURV. TURISMO) * * 10 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ISTITUTO TECNICO “FILIPPO JUVA, VIALE SANTA PANAGIA, 131 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTL029012 * B * ITCA – COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO * * 18 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 28 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 23 PAG. 12/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPC8001 – I COMMISSIONE: ISTITUTO PROFESSIONALE “FILIPPO JUVARA” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: GIUFFRIDA DOMENICA N. IL 11/01/1964 (CT) * * AUGUSTA – ISTITUTO SUPERIORE AUGUSTA, VIA CATANIA, 83 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 24 PAG. 12/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPCP001 – I COMMISSIONE: I. P. C. T. PRINCIPE DI NAPOLI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI I.P.C.T. PRINCIPE DI NAPOLI, VIA MODICA 66 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC00401X * ASP * IPCP – SERV.COMM.LI OPZ.”PROM.COM.PUB.” * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI I.P.C.T. PRINCIPE DI NAPOLI -, VIA MODICA 66 *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRC004519 * ASE * IP08 – SERVIZI COMMERCIALI * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 35 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 25 PAG. 13/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPCP001 – I COMMISSIONE: I. P. C. T. PRINCIPE DI NAPOLI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SARTA GIOVANNI N. IL 08/04/1966 (RG) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 26 PAG. 13/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN001 – I COMMISSIONE: I. P. ALBERG. DI CAVADONNA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE I.P.ALBERG. DI CAVADONNA (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH003019 * ACS * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 3 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: PALAZZOLO ACREIDE – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE IPSSART PALAZZOLO SERALE, VIALE DANTE ALIGH *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA00353L * ACS * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 31 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 34 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 27 PAG. 14/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN001 – I COMMISSIONE: I. P. ALBERG. DI CAVADONNA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: PANCARI CARMELA N. IL 25/09/1951 (TA) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 28 PAG. 14/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN002 – II COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-IPSSS ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-, VIALE FORTUNA SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA02101P * VC * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 12 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: PACHINO – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “PAOLO CALLERI” IPSASR CORSO S, VIALE FORTUNA SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA021514 * VSPP * IPPD – S.E.O.A.ARTIC.ENO.OPZ.P.DOLC.A.I * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 29 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 29 PAG. 15/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN002 – II COMMISSIONE: “PAOLO CALLERI” IPSASR-IPSEOA-IPSSS *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: AGNELLINO GIORGIO N. IL 04/12/1959 (SR) * * FLORIDIA – ISTITUTO COMPRENSIVO I I.C. “E. DE AMICIS” FLORIDI, VIA DE AMICIS, 1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 30 PAG. 15/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN003 – III COMMISSIONE: MAJORANA ENO – SASR ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE MAJORANA ENO – SASR, VIA A. LABRIOLA (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA02301A * A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 11 * 3 * * * * * * 2 * SRRA02301A * B * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 17 * 3 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 28 * 6 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 31 PAG. 16/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN003 – III COMMISSIONE: MAJORANA ENO – SASR *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: COCUZZA MARIELLA N. IL 02/08/1962 (ME) * * RAGUSA – SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO, VIA MONTE CERVINO (RG) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 32 PAG. 16/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN004 – IV COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI IST. PROF. DI STATO “A. MONCAD, VIA G. TRINGALI, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC00601G * A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 18 * * * * * * * 2 * SRRC00601G * B * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 37 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 33 PAG. 17/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN004 – IV COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MOSCUZZA ANTONINO N. IL 20/08/1956 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE L. EINAUDI, VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 34 PAG. 17/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN005 – V COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI IST. PROF. DI STATO “A. MONCAD, VIA G. TRINGALI, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC00601G * C * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 18 * 6 * * * * * * 2 * SRRC00601G * D * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * 6 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 35 PAG. 18/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN005 – V COMMISSIONE: IST. PROF. DI STATO “A. MONCADA” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CASSARISI LORENZO N. IL 06/09/1957 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 36 PAG. 18/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN006 – VI COMMISSIONE: I. P. C. T. DI ROSOLINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI I.P.C.T. DI ROSOLINI, VIA ROSSINI 26 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRC017012 * A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 13 * 6 * * * * * * 2 * SRRC017012 * B * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 14 * 5 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 27 * 11 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 37 PAG. 19/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN006 – VI COMMISSIONE: I. P. C. T. DI ROSOLINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SALA LUCIA N. IL 10/05/1958 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 38 PAG. 19/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN007 – VII COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE FEDERICO II DI SVEVIA, VIA POLIBIO N. 59 (SR *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH040007 * SPAG5A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 7 * 2 * * * * * * FRAN5A * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 15 * * * * * * * 2 * SRRH040007 * FRAN5D * IPPD – S.E.O.A.ARTIC.ENO.OPZ.P.DOLC.A.I * * 7 * * * * * * * SPAG5D * IPPD – S.E.O.A.ARTIC.ENO.OPZ.P.DOLC.A.I * * 1 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 30 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 39 PAG. 20/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN007 – VII COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RANDONE GIOVANNA N. IL 13/12/1970 (SR) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 40 PAG. 20/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPEN008 – VIII COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE FEDERICO II DI SVEVIA, VIA POLIBIO N. 59 (SR *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRH040007 * QUINTB * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 15 * 3 * * * * * * 2 * SRRH040007 * QUINTC * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 13 * 4 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 28 * 7 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 41 PAG. 21/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPEN008 – VIII COMMISSIONE: FEDERICO II DI SVEVIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CIRCO ALVARO N. IL 08/05/1953 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 42 PAG. 21/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPM9001 – I COMMISSIONE: CASA CIRCONDARIALE AUGUSTA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO CASA CIRCONDARIALE AUGUSTA, CONTRADA PIANO IPPOLITO N. 1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRI022027 * A * IPM9 – MAN.ASS.TEC. CURV.MECCANICA * * 4 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: NOTO – IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO CASA CIRCONDARIALE NOTO, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 8 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRI022038 * A * IPM9 – MAN.ASS.TEC. CURV.MECCANICA * * 5 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 9 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 43 PAG. 22/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPM9001 – I COMMISSIONE: CASA CIRCONDARIALE AUGUSTA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ZAPPULLA FRANCESCO N. IL 06/12/1959 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE FILADELFO INSOLERA, VIA MODICA N.66 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 44 PAG. 22/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPM9002 – II COMMISSIONE: P. CALAPSO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO P. CALAPSO, PIAZZA ARMERINA, 1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRI022016 * A * IPM9 – MAN.ASS.TEC. CURV.MECCANICA * * 10 * 1 * * * * * * 2 * SRRI022016 * B * IPM9 – MAN.ASS.TEC. CURV.MECCANICA * * 9 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 19 * 3 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 45 PAG. 23/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPM9002 – II COMMISSIONE: P. CALAPSO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ADAMO MARIA SEBASTIANA N. IL 13/07/1969 (EN) * * ENNA – ISTITUTO COMPRENSIVO F. P. NEGLIA – N. SAVARESE, VIALE ALDO MORO, 1 (EN) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 46 PAG. 23/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIPPD001 – I COMMISSIONE: MAJORANA ENO – SASR ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE MAJORANA ENO – SASR, VIA A. LABRIOLA (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRRA02301A * E * IPPD – S.E.O.A.ARTIC.ENO.OPZ.P.DOLC.A.I * * 16 * * * * * * * 2 * SRRA02301A * C * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 12 * * * * * * * C1 * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 5 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 33 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 47 PAG. 24/I (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIPPD001 – I COMMISSIONE: MAJORANA ENO – SASR *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DE LUCA PAOLO N. IL 25/05/1957 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” LENTINI, VIA R. DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 48 PAG. 24/II (ISTRUZIONE PROFESSIONALE /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI, 89B (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD00701P * C * IT04 – TURISMO * * 16 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: FRANCOFONTE – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. FRANCOFONTE, C.DA S. ANTONIO, S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTD00702Q * F * IT04 – TURISMO * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 30 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 49 PAG. 25/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BONANNO MARIO N. IL 18/01/1958 (SR) * * FLORIDIA – ISTITUTO COMPRENSIVO II I.C. “A. VOLTA” FLORIDIA, VIA COLOMBO, 30 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 50 PAG. 25/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04002 – II COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. ECONOMICO “A. RUIZ” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST.TEC. SETT. ECONOMICO “A. R, VIA CATANIA, 83 E VIA PIRANDELLO, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD00901A * VAT * IT04 – TURISMO * * 18 * * * * * * * 2 * SRTD00901A * VBT * IT04 – TURISMO * * 15 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 33 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 51 PAG. 26/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04002 – II COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. ECONOMICO “A. RUIZ” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BOSCHETTI ANTONIO N. IL 21/07/1957 (NA) * * PACHINO – ISTITUTO SUPERIORE MICHELANGELO BARTOLO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 52 PAG. 26/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04003 – III COMMISSIONE: MAJORANA AFM -TURISTICO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MAJORANA AFM -TURISTICO, VIA LABRIOLA,1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD02301L * B * IT04 – TURISMO * * 9 * 1 * * * * * * B1 * IT04 – TURISMO * * 6 * * * * * * * 2 * SRTD02301L * C * IT04 – TURISMO * * 11 * * * * * * * C1 * IT04 – TURISMO * * 9 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 35 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 53 PAG. 27/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04003 – III COMMISSIONE: MAJORANA AFM -TURISTICO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CARUSO GRAZIA MARIA N. IL 22/12/1961 (SR) * * COMISO – ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA, VIA ROMA, SN (RG) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 54 PAG. 27/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04004 – IV COMMISSIONE: A. RIZZA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. RIZZA, VIALE A. DIAZ 12 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD02401C * AT * IT04 – TURISMO * * 19 * * * * * * * 2 * SRTD02401C * CT * IT04 – TURISMO * * 17 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 55 PAG. 28/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04004 – IV COMMISSIONE: A. RIZZA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: COCO DESIREE N. IL 23/05/1973 (SR) * * NOTO – ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO I.C. “F. MAIORE” – NOT, VIA ROMA S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 56 PAG. 28/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04005 – V COMMISSIONE: A. RIZZA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. RIZZA, VIALE A. DIAZ 12 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD02401C * BT * IT04 – TURISMO * * 18 * * * * * * * 2 * SRTD02401C * DT * IT04 – TURISMO * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 35 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 57 PAG. 29/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04005 – V COMMISSIONE: A. RIZZA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: PRIVITERA GIACOMO N. IL 29/04/1959 (EN) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 58 PAG. 29/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04006 – VI COMMISSIONE: INSOLERA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INSOLERA, VIA MODICA 2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD004017 * ATUF * IT04 – TURISMO * * 11 * * * * * * * ATUS * IT04 – TURISMO * * 7 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: SIRACUSA – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE IST. PROF.LE AGR.E AMBIENTE SI, VIA ELORINA 148 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA004011 * ASA * IPVP – S.A.S.R.OPZ.V.COM.PROD.AGR.TERR. * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 59 PAG. 30/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04006 – VI COMMISSIONE: INSOLERA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DI STEFANO ANGELO N. IL 29/03/1963 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 60 PAG. 30/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT04007 – VII COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “QUASIMODO” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – L.R. PAR. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO ISTITUTO PARITARIO “QUASIMODO, Via Canada 32 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTN2V5006 * A * IT04 – TURISMO * * 14 * 7 * * * * * * 2 * SRTN2V5006 * B * IT04 – TURISMO * * 25 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 39 * 9 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 61 PAG. 31/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT04007 – VII COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “QUASIMODO” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FERRARINI ANTONIO N. IL 07/06/1959 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 62 PAG. 31/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRIT15001 – I COMMISSIONE: A. RIZZA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. RIZZA, VIALE A. DIAZ 12 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD02401C * AW * IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE * * 12 * 1 * * * * * * 2 * SRTD02401C * BW * IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE * * 13 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 25 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 63 PAG. 32/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRIT15001 – I COMMISSIONE: A. RIZZA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RUBERA ANDREA N. IL 30/01/1962 () * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 64 PAG. 32/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF001 – I COMMISSIONE: A. RIZZA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. RIZZA, VIALE A. DIAZ 12 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD02401C * AM * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 20 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO NAUTICO G.A.DELLA TARGIA, PIAZZA DEI MATILA N. 9 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTH024016 * EN * ITCN – TRASP.LOG.ARTIC.C.M.OPZ.C.M.NAV. * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 37 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 65 PAG. 33/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF001 – I COMMISSIONE: A. RIZZA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MUNZONE FORTUNATA N. IL 17/03/1960 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE IST. PROF. DI STATO “A.MONCADA, VIA G. TRINGALI, S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 66 PAG. 33/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF002 – II COMMISSIONE: PIO XII ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – L.R. PAR. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PIO XII, VIA CILEA, N. 12 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD06500N * A * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 24 * 11 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: AUGUSTA – L.R. PAR. ISTITUTO TECNICO NAUTICO GUGLIELMO MARCONI, VIA F.De Roberto, 109 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTHA6500C * VAN * ITCN – TRASP.LOG.ARTIC.C.M.OPZ.C.M.NAV. * * 10 * * * * * * * AN2 * ITCI – T.L.ART.COND.MEZ.OP.C.AP.IM.MAR. * * 4 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 38 * 11 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 67 PAG. 34/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF002 – II COMMISSIONE: PIO XII *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BURGARETTA GIUSEPPE N. IL 20/01/1959 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 68 PAG. 34/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF003 – III COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI, 89B (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD00701P * A * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 13 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: FRANCOFONTE – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. FRANCOFONTE, C.DA S. ANTONIO, S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTD00702Q * G * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 11 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 24 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 69 PAG. 35/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF003 – III COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MICHELANGELI ENZO N. IL 29/09/1962 (TR) * * NOTO – ISTITUTO COMPRENSIVO IV I.C. “G. AURISPA” NOTO, VIA ORAZIO BACCI, 1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 70 PAG. 35/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF004 – IV COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. ECONOMICO “A. RUIZ” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST.TEC. SETT. ECONOMICO “A. R, VIA CATANIA, 83 E VIA PIRANDELLO, *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD00901A * VAF * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 18 * * * * * * * 2 * SRTD00901A * VCT * IT04 – TURISMO * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 71 PAG. 36/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF004 – IV COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. ECONOMICO “A. RUIZ” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CACOPARDO DOMENICO N. IL 01/11/1964 (ME) * * SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO”, V.LE REG. MARGHERITA 16 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 72 PAG. 36/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF005 – V COMMISSIONE: INSOLERA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE INSOLERA, VIA MODICA 2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD004017 * AAMF * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 11 * * * * * * * AAMS * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 7 * * * * * * * 2 * SRTD004017 * ASI * ITSI – AMM.FIN.MARK.ART.SIST.INF.AZ.LI * * 19 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 37 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 73 PAG. 37/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF005 – V COMMISSIONE: INSOLERA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FILLETTI OLGA N. IL 14/11/1966 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 74 PAG. 37/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAF006 – VI COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMODO” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – L.R. PAR. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMO, PIAZZA S. GIUSEPPE 13 ( *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTDRP500U * A * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 23 * 10 * * * * * * 2 * SRTDRP500U * B * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 22 * 11 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 45 * 21 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 75 PAG. 38/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAF006 – VI COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMODO” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: GIARDINA CARMELA N. IL 29/06/1958 (SR) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 76 PAG. 38/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITAM001 – I COMMISSIONE: P. SSA G. DI SAVOIA NOTO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: NOTO – ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI (GIA’ ITF) P.SSA G. DI SAVOIA NOTO, VIA PITAGORA (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTE016022 * B * ITAM – SIST.MODA ARTIC.TESS.ABB.MODA * * 5 * 2 * * * * * * 2 * SRTE016022 * A * IT04 – TURISMO * * 9 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 14 * 4 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 77 PAG. 39/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITAM001 – I COMMISSIONE: P. SSA G. DI SAVOIA NOTO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: VELLA VINCENZO N. IL 10/12/1960 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ALAIMO” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI, 89/B (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 78 PAG. 39/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCA001 – I COMMISSIONE: PIER LUIGI NERVI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI PIER LUIGI NERVI, VIA R. DA LENTINI, 89 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTL01101R * A * ITCA – COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO * * 13 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: LENTINI – LICEO ARTISTICO LICEO ARTISTICO LENTINI, VIA R. DA LENTINI, 89 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRSL01101B * L * LIB6 – ARTI FIGUR. GRAFICO-PITTORICO * * 23 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 79 PAG. 40/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCA001 – I COMMISSIONE: PIER LUIGI NERVI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MOTTA DIEGO N. IL 18/11/1959 (RG) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 80 PAG. 40/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCA002 – II COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMODO” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – L.R. PAR. ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMO, VIA S. GIUSEPPE 13 (SR *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTL49500I * A * ITCA – COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO * * 18 * 8 * * * * * * 2 * SRTL49500I * B * ITCA – COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO * * 19 * 7 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 37 * 15 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 81 PAG. 41/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCA002 – II COMMISSIONE: ISTITUTO PARITARIO “S. QUASIMODO” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BARONE ANTONINA N. IL 23/11/1950 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 82 PAG. 41/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCI001 – I COMMISSIONE: G. A. DELLA TARGIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO NAUTICO G.A.DELLA TARGIA, PIAZZA DEI MATILA N. 9 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTH024016 * BN * ITCI – T.L.ART.COND.MEZ.OP.C.AP.IM.MAR. * * 9 * * * * * * * 2 * SRTH024016 * DN * ITCI – T.L.ART.COND.MEZ.OP.C.AP.IM.MAR. * * 8 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 17 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 83 PAG. 42/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCI001 – I COMMISSIONE: G. A. DELLA TARGIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: INTERLANDI LUIGI N. IL 28/06/1954 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 84 PAG. 42/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCM001 – I COMMISSIONE: E. FERMI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01000Q * ACHIM * ITCM – CH.MAT.BIOTEC.ART.CHIMICA MATER. * * 25 * * * * * * * 2 * SRTF01000Q * AMECC * ITML – M.MECC.E.ARTIC.M.MEC.OPZ.T.LEGNO * * 17 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 42 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 85 PAG. 43/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCM001 – I COMMISSIONE: E. FERMI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BORRIELLO GIORGIO N. IL 27/02/1965 (NA) * * PACHINO – ISTITUTO SUPERIORE MICHELANGELO BARTOLO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 86 PAG. 43/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCN001 – I COMMISSIONE: MICHELANGELO BARTOLO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELANGELO BARTOLO, VIA FIUME (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF014014 * C * ITCN – TRASP.LOG.ARTIC.C.M.OPZ.C.M.NAV. * * 13 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: PACHINO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I.”BARTOLO” SERALE, VIA FIUME (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTF01451D * E * ITCI – T.L.ART.COND.MEZ.OP.C.AP.IM.MAR. * * 9 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 22 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 87 PAG. 44/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCN001 – I COMMISSIONE: MICHELANGELO BARTOLO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SERGI MARIA GIOVANNA N. IL 07/10/1959 (CT) * * AUGUSTA – ISTITUTO COMPRENSIVO II I.C. “O. M. CORBINO” AUGUST, VIA E. CORBINO 50 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 88 PAG. 44/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITCN002 – II COMMISSIONE: G. A. DELLA TARGIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO NAUTICO G.A.DELLA TARGIA, PIAZZA DEI MATILA N. 9 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTH024016 * AN * ITCN – TRASP.LOG.ARTIC.C.M.OPZ.C.M.NAV. * * 20 * * * * * * * 2 * SRTH024016 * CN * ITCN – TRASP.LOG.ARTIC.C.M.OPZ.C.M.NAV. * * 16 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 89 PAG. 45/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITCN002 – II COMMISSIONE: G. A. DELLA TARGIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DELLA LUNA ANGELO N. IL 03/08/1952 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 90 PAG. 45/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITEC001 – I COMMISSIONE: E. FERMI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01000Q * AELE * ITEC – ELN.ELETTROTEC.ARTIC.ELETTRONICA * * 19 * * * * * * * 2 * SRTF01000Q * B * ITEC – ELN.ELETTROTEC.ARTIC.ELETTRONICA * * 12 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 31 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 91 PAG. 46/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITEC001 – I COMMISSIONE: E. FERMI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RANDAZZO PAOLO N. IL 02/05/1967 (ME) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 92 PAG. 46/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITEC002 – II COMMISSIONE: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE S, SANTA ALESSANDRA KM1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01701G * A * ITEC – ELN.ELETTROTEC.ARTIC.ELETTRONICA * * 10 * 1 * * * * * * 2 * SRTF01701G * B * ITEC – ELN.ELETTROTEC.ARTIC.ELETTRONICA * * 13 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 23 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 93 PAG. 47/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITEC002 – II COMMISSIONE: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DI LUCIANO ROSARIO N. IL 08/08/1960 (SR) * * PALAZZOLO ACREIDE – ISTITUTO SUPERIORE IST.ISTR.SUPERIORE PALAZZOLO, VIA A. UCCELLO (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 94 PAG. 47/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITET001 – I COMMISSIONE: I. T. I. S. DI PALAZZOLO A. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PALAZZOLO ACREIDE – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I.S. DI PALAZZOLO A., VIA ANTONINO UCCELLO (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF00301N * A * ITET – ELETTROTEC.ELN.ARTIC.ELETTROTEC. * * 15 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: PALAZZOLO ACREIDE – IST PROF PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE I.P.S.S.A.R.T. – I.P.S.A.A., VIALE DANTE AL *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRA003015 * AIPA * IP01 – SERVIZI AGRIC. SVILUPPO RUR. * * 13 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 28 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 95 PAG. 48/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITET001 – I COMMISSIONE: I. T. I. S. DI PALAZZOLO A. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: NAVANTERI FABIO N. IL 21/12/1958 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 96 PAG. 48/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITET002 – II COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC., VIA CATANIA, 83 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF00901L * VAE * ITET – ELETTROTEC.ELN.ARTIC.ELETTROTEC. * * 18 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST.TEC. IND.LE AUGUSTA SERALE, VIA CATANIA, 83 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTF009512 * VAS * ITET – ELETTROTEC.ELN.ARTIC.ELETTROTEC. * * 16 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 34 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 97 PAG. 49/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITET002 – II COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CAMPISI GIOACCHINO N. IL 04/12/1959 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 98 PAG. 49/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITIA001 – I COMMISSIONE: E. FERMI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01000Q * AINF * ITIA – INFORM.TELECOM.ARTIC.INFORMATICA * * 21 * * * * * * * 2 * SRTF01000Q * BINF * ITIA – INFORM.TELECOM.ARTIC.INFORMATICA * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 38 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 99 PAG. 50/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITIA001 – I COMMISSIONE: E. FERMI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FAZZINO LETIZIA N. IL 29/09/1967 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S “MAJORANA”, VIA LABRIOLA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 100 PAG. 50/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITIA002 – II COMMISSIONE: E. FERMI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01000Q * CINF * ITIA – INFORM.TELECOM.ARTIC.INFORMATICA * * 14 * 2 * * * * * * 2 * SRTF01000Q * DINF * ITIA – INFORM.TELECOM.ARTIC.INFORMATICA * * 15 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 29 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 101 PAG. 51/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITIA002 – II COMMISSIONE: E. FERMI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SCHIPILLITI CATERINA N. IL 16/11/1968 (ME) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 102 PAG. 51/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITIA003 – III COMMISSIONE: IST. TEC. IND. E. “FERMI” SERALE ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST. TEC. IND. E.”FERMI” SERAL, VIA TORINO N. 137 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF010505 * AINFAD * ITIA – INFORM.TELECOM.ARTIC.INFORMATICA * * 5 * * * * * * * 2 * SRTF010505 * ACHAD * ITCM – CH.MAT.BIOTEC.ART.CHIMICA MATER. * * 8 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 13 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 103 PAG. 52/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITIA003 – III COMMISSIONE: IST. TEC. IND. E. “FERMI” SERALE *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BELLISTRI ROSA ANNA N. IL 24/03/1964 (NA) * * AUGUSTA – ISTITUTO SUPERIORE AUGUSTA, VIA CATANIA, 83 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 104 PAG. 52/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITMM001 – I COMMISSIONE: I. T. I. CARLENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: CARLENTINI – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I. CARLENTINI, VIA CAPORALE MORELLI, 4 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF01101L * A * ITMM – M.MECCATR.EN.ART.MECC.MECCATRON. * * 10 * * * * * * * 2 * SRTF01101L * B * ITMM – M.MECCATR.EN.ART.MECC.MECCATRON. * * 11 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 21 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 105 PAG. 53/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITMM001 – I COMMISSIONE: I. T. I. CARLENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: STRANO GIOVANNA N. IL 17/06/1967 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. LICEO ARTISTICO “A G, VIA PIAZZA ARMERINA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 106 PAG. 53/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITMM002 – II COMMISSIONE: MICHELANGELO BARTOLO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELANGELO BARTOLO, VIA FIUME (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF014014 * A * ITMM – M.MECCATR.EN.ART.MECC.MECCATRON. * * 7 * 1 * * * * * * 2 * SRTF014014 * B * ITEC – ELN.ELETTROTEC.ARTIC.ELETTRONICA * * 20 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 27 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 107 PAG. 54/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITMM002 – II COMMISSIONE: MICHELANGELO BARTOLO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BALSAMO AGATA N. IL 26/03/1960 (CT) * * SIRACUSA – ISTITUTO COMPRENSIVO II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR, VIA DELLA MADONNA, 51 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 108 PAG. 54/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITSI001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI, 89B (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTD00701P * P * ITSI – AMM.FIN.MARK.ART.SIST.INF.AZ.LI * * 12 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: FRANCOFONTE – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IST. TEC. COMM. FRANCOFONTE, C.DA S. ANTONIO, S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTD00702Q * M * ITSI – AMM.FIN.MARK.ART.SIST.INF.AZ.LI * * 12 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 24 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 109 PAG. 55/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITSI001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. COMM. LENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RUSSO LIVIA N. IL 27/04/1956 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.FERMI, VIA TORINO N: 137 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 110 PAG. 55/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRITTL001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC., VIA CATANIA, 83 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF00901L * VAI * ITTL – INFOR.TELECOM.ART.TELECOMUNIC. * * 18 * * * * * * * 2 * SRTF00901L * VAM * ITMM – M.MECCATR.EN.ART.MECC.MECCATRON. * * 7 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 25 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 111 PAG. 56/I (ISTRUZIONE TECNICA /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRITTL001 – I COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: LOREFICE CORRADO N. IL 12/05/1964 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 112 PAG. 56/II (ISTRUZIONE TECNICA /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01001 – I COMMISSIONE: GORGIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – LICEO CLASSICO GORGIA, PIAZZA DEGLI STUDI 1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC02801R * A * LI01 – CLASSICO * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: LENTINI – LICEO SCIENTIFICO “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRPS02801X * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 23 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 41 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 113 PAG. 57/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01001 – I COMMISSIONE: GORGIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MORANA GIUSEPPE N. IL 06/03/1955 (SR) * * PACHINO – ISTITUTO COMPRENSIVO III I.C. “G. VERGA” PACHINO- S, VIALE ALDO MORO,151 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 114 PAG. 57/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01002 – II COMMISSIONE: 8 I. I. S. S. “M. F. QUINTILIANO” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO MAGISTRALE 8 I.I.S.S. “M.F.QUINTILIANO”, VIA TISIA 49 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPM01000P * AZ * LI01 – CLASSICO * * 15 * * * * * * * 2 * SRPM01000P * BX * LI11 – SCIENZE UMANE * * 16 * 2 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 31 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 115 PAG. 58/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01002 – II COMMISSIONE: 8 I. I. S. S. “M. F. QUINTILIANO” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ASSENNATO GIUSEPPE N. IL 21/10/1968 (SR) * * PACHINO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE I.T.I.”BARTOLO” SERALE, VIA FIUME (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 116 PAG. 58/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01003 – III COMMISSIONE: A. DI RUDINI’ ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: NOTO – LICEO CLASSICO A. DI RUDINI’, CORSO VITTORIO EMANUELE 111 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC01601E * ACL * LI01 – CLASSICO * * 12 * * * * * * * 2 * SRPC01601E * BCL * LI01 – CLASSICO * * 12 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 24 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 117 PAG. 59/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01003 – III COMMISSIONE: A. DI RUDINI’ *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FRONTE CARMELA N. IL 16/08/1960 (SR) * * SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO”, V.LE REG. MARGHERITA 16 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 118 PAG. 59/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01004 – IV COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO CLASSICO “T. GARGALLO” SIRACUSA, VIA LUIGI M. MONTI (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC08000R * A * LI01 – CLASSICO * * 20 * * * * * * * 2 * SRPC08000R * G * LI04 – LINGUISTICO * * 12 * * * I S * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 32 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 119 PAG. 60/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01004 – IV COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BELLOFIORE STEFANIA N. IL 15/06/1972 (SR) * * PACHINO – ISTITUTO SUPERIORE PAOLO CALLERI, VIALE FORTUNA SNC (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 120 PAG. 60/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01005 – V COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO CLASSICO “T. GARGALLO” SIRACUSA, VIA LUIGI M. MONTI (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC08000R * B * LI01 – CLASSICO * * 19 * * * * * * * 2 * SRPC08000R * C * LI01 – CLASSICO * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 33 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 121 PAG. 61/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01005 – V COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SIPALA EGIZIA N. IL 21/03/1961 (SR) * * PALAZZOLO ACREIDE – ISTITUTO COMPRENSIVO I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A., PIAZZA UMBERTO I, 11 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 122 PAG. 61/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01006 – VI COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – LICEO CLASSICO MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA AN, VIA STRAZZULLA, 10 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC070006 * AC * LI01 – CLASSICO * * 12 * * * * * * * 2 * SRPC070006 * ASU * LI11 – SCIENZE UMANE * * 20 * 3 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 32 * 3 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 123 PAG. 62/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01006 – VI COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CIRMENA MARIA TERESA N. IL 16/08/1963 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE” ROSOLINI, VIA SIPIONE 147 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 124 PAG. 62/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01007 – VII COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – LICEO SCIENTIFICO L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE, VIA LABRIOLA,2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02301R * D * LI01 – CLASSICO * * 19 * * * * * * * 2 * SRPS02301R * G * LI11 – SCIENZE UMANE * * 24 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 43 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 125 PAG. 63/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01007 – VII COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CELESTI TERESELLA N. IL 15/05/1962 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE L. EINAUDI, VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 126 PAG. 63/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI01008 – VIII COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – LICEO SCIENTIFICO LICEO SC. PACHINO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS014012 * C * LI01 – CLASSICO * * 23 * * * * * * * 2 * SRPS014012 * D * LI11 – SCIENZE UMANE * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 37 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 127 PAG. 64/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI01008 – VIII COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SANTORO RENATO N. IL 08/03/1961 (SR) * * AUGUSTA – LICEO CLASSICO MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA AN, VIA STRAZZULLA, 10 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 128 PAG. 64/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02001 – I COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – LICEO CLASSICO MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA AN, VIA STRAZZULLA, 10 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC070006 * AS * LI02 – SCIENTIFICO * * 25 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: AUGUSTA – L.R. PAR. IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RIS GUGLIELMO MARCONI, VIA F.De Roberto, 109 ( *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRRHFP500H * AL * IPEN – SERV.ENO.OSP.ALB.ARTIC.ENOGASTR. * * 15 * * * * * * * AL1 * IP06 – SERV.ENO.OSP.ALB.-SALA E VENDITA * * 3 * * * * * * * AL2 * IP07 – SERV.ENO.OSP.ALB.-ACC.TURISTICA * * 4 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 47 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 129 PAG. 65/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02001 – I COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FERRANTE FABRIZIA N. IL 29/03/1971 (SR) * * CARLENTINI – ISTITUTO COMPRENSIVO I I.C. “PIRANDELLO” CARLENTINI, VIA P. NENNI, 3 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* (SEGUONO DATI RELATIVI AI COMMISSARI ESTERNI) PROGR. PAG. 130 PAG. 65/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AI COMMISSARI ESTERNI ** PROGR. PAG. 131 PAG. 65/III (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02002 – II COMMISSIONE: A. DI RUDINI’ ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: NOTO – LICEO CLASSICO A. DI RUDINI’, CORSO VITTORIO EMANUELE 111 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC01601E * ASC * LI02 – SCIENTIFICO * * 19 * * * * * * * 2 * SRPC01601E * BSC * LI02 – SCIENTIFICO * * 12 * 1 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 31 * 1 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 132 PAG. 66/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02002 – II COMMISSIONE: A. DI RUDINI’ *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FONTANA ANGELA N. IL 12/09/1963 (SR) * * MELILLI – ISTITUTO COMPRENSIVO I I.C. “G. E. RIZZO” MELILLI, VIA G. MATTEOTTI, 41 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 133 PAG. 66/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02003 – III COMMISSIONE: “ARCHIMEDE” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: ROSOLINI – LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE”, VIA SIPIONE 147 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS01701D * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 23 * * * * * * * 2 * SRPS01701D * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 15 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 38 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 134 PAG. 67/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02003 – III COMMISSIONE: “ARCHIMEDE” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CASTORINA MARIA CONCETTA N. IL 28/02/1960 (KR) * * AUGUSTA – ISTITUTO SUPERIORE AUGUSTA, VIA CATANIA, 83 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 135 PAG. 67/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02004 – IV COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – LICEO SCIENTIFICO L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE, VIA LABRIOLA,2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02301R * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 14 * * * * * * * 2 * SRPS02301R * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 33 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 136 PAG. 68/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02004 – IV COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: FICARA MARIA GRAZIA N. IL 11/03/1957 (MI) * * SIRACUSA – LICEO CLASSICO “T. GARGALLO” SIRACUSA, VIA LUIGI M. MONTI (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 137 PAG. 68/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02005 – V COMMISSIONE: “ELIO VITTORINI” LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – LICEO SCIENTIFICO “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02801X * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 16 * * * * * * * 2 * SRPS02801X * C * LI02 – SCIENTIFICO * * 23 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 39 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 138 PAG. 69/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02005 – V COMMISSIONE: “ELIO VITTORINI” LENTINI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: CAPODIECI MASSIMO N. IL 23/03/1960 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. LICEO ARTISTICO “A G, VIA PIAZZA ARMERINA,1 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 139 PAG. 69/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02006 – VI COMMISSIONE: L. EINAUDI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L. EINAUDI, VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02901Q * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 26 * * * * * * * 2 * SRPS02901Q * CS * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 17 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 43 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 140 PAG. 70/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02006 – VI COMMISSIONE: L. EINAUDI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: AMATO GAETANA N. IL 06/04/1951 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 141 PAG. 70/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02007 – VII COMMISSIONE: L. EINAUDI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L. EINAUDI, VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02901Q * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 22 * * * * * * * 2 * SRPS02901Q * C * LI02 – SCIENTIFICO * * 19 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 41 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 142 PAG. 71/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02007 – VII COMMISSIONE: L. EINAUDI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: LO DUCA BENEDETTO N. IL 03/02/1957 (TP) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 143 PAG. 71/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02008 – VIII COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO”, V.LE REG. MARGHERITA 16 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS14000A * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 18 * * * * * * * 2 * SRPS14000A * E * LI02 – SCIENTIFICO * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 32 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 144 PAG. 72/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02008 – VIII COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ALAIMO CALOGERA N. IL 11/03/1962 (CT) * * AVOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO II I.C. “G. BIANCA” AVOLA, VIA DANIELE MANIN, 47 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 145 PAG. 72/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02009 – IX COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO”, V.LE REG. MARGHERITA 16 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS14000A * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 19 * * * * * * * 2 * SRPS14000A * C * LI02 – SCIENTIFICO * * 26 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 45 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 146 PAG. 73/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02009 – IX COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MARINO RENATO N. IL 04/06/1966 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” LENTINI, VIA R. DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 147 PAG. 73/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02010 – X COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L.S. E L. SC. UM.”O.M.CORBINO”, V.LE REG. MARGHERITA 16 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS14000A * D * LI02 – SCIENTIFICO * * 20 * * * * * * * 2 * SRPS14000A * G * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 25 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 45 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 148 PAG. 74/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02010 – X COMMISSIONE: L. S. E L. SC. UM. “O. M. CORBINO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ABRAMO CARMELO N. IL 01/07/1954 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE IST. PROF. DI STATO “A.MONCADA, VIA G. TRINGALI, S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 149 PAG. 74/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02011 – XI COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – LICEO SCIENTIFICO LICEO SC. PACHINO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS014012 * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 16 * * * * * * * 2 * SRPS014012 * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 34 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 150 PAG. 75/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02011 – XI COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MANGIAFICO MARIA N. IL 07/04/1958 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO SUPERIORE FILADELFO INSOLERA, VIA MODICA N.66 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 151 PAG. 75/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02012 – XII COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: PACHINO – LICEO SCIENTIFICO LICEO SC. PACHINO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS014012 * E * LI02 – SCIENTIFICO * * 16 * * * * * * * 2 * SRPS014012 * G * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 34 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 152 PAG. 76/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02012 – XII COMMISSIONE: LICEO SC. PACHINO *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RIZZA SEBASTIANO SALVATON. IL 06/12/1954 () * * SIRACUSA – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “G. LOMBARDO RADICE” SR, VIA ARCHIA, 46 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 153 PAG. 76/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02013 – XIII COMMISSIONE: LICEO SCIENTIFICO FRANCOFONTE ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: FRANCOFONTE – LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO FRANCOFONTE, C.DA SAN ANTONIO (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS028021 * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 12 * * * * * * * 2 * SRPS028021 * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 26 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 154 PAG. 77/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02013 – XIII COMMISSIONE: LICEO SCIENTIFICO FRANCOFONTE *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: PISANI MARCELLO N. IL 12/09/1957 (SR) * * FLORIDIA – LICEO SCIENTIFICO “L.DA VINCI” FLORIDIA, V.LE VITT.VENETO -C/DA SERRANTONE (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 155 PAG. 77/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02014 – XIV COMMISSIONE: “L. DA VINCI” FLORIDIA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: FLORIDIA – LICEO SCIENTIFICO “L.DA VINCI” FLORIDIA, V.LE VITT.VENETO -C/DA SERRANTONE (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS150001 * B * LI02 – SCIENTIFICO * * 26 * * * * * * * 2 * SRPS150001 * C * LI02 – SCIENTIFICO * * 20 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 46 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 156 PAG. 78/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02014 – XIV COMMISSIONE: “L. DA VINCI” FLORIDIA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: AMATO TIZIANA N. IL 30/08/1973 (CT) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE IST. PROF. DI STATO “A.MONCADA, VIA G. TRINGALI, S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 157 PAG. 78/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI02015 – XV COMMISSIONE: CANICATTINI BAGNI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: CANICATTINI BAGNI – LICEO SCIENTIFICO CANICATTINI BAGNI, VIA MESSINA N.25 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS150012 * A * LI02 – SCIENTIFICO * * 8 * * * * * * * 2 * SRPS150012 * B * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 23 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 31 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 158 PAG. 79/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI02015 – XV COMMISSIONE: CANICATTINI BAGNI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: BONGIOVANNI GIUSEPPE N. IL 11/04/1958 (SR) * * PACHINO – ISTITUTO SUPERIORE MICHELANGELO BARTOLO, VIALE ALDO MORO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 159 PAG. 79/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI03001 – I COMMISSIONE: 8 I. I. S. S. “M. F. QUINTILIANO” ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – ISTITUTO MAGISTRALE 8 I.I.S.S. “M.F.QUINTILIANO”, VIA TISIA 49 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPM01000P * AP * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 9 * * * * * * * 2 * SRPM01000P * BP * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 14 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 23 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 160 PAG. 80/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI03001 – I COMMISSIONE: 8 I. I. S. S. “M. F. QUINTILIANO” *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: SANFILIPPO CHIARELLO SEBASTIANA N. IL 01/10/1963 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 161 PAG. 80/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI03002 – II COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – LICEO SCIENTIFICO L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE, VIA LABRIOLA,2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02301R * C * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 20 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: AVOLA – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MAJORANA AFM -TURISTICO, VIA LABRIOLA,1 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRTD02301L * AFM * ITAF – AMMINISTR. FINANZA MARKETING * * 14 * 3 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 34 * 3 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 162 PAG. 81/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI03002 – II COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: GRANDE VALENTINA N. IL 19/02/1968 (SR) * * SIRACUSA – ISTITUTO COMPRENSIVO III I.C. “S. LUCIA” SIRACUSA, VIALE TEOCRITO, 63 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 163 PAG. 81/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI03003 – III COMMISSIONE: L. EINAUDI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO SCIENTIFICO L. EINAUDI, VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO SN (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02901Q * AS * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 23 * * * * * * * 2 * SRPS02901Q * BS * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 21 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 44 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 164 PAG. 82/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI03003 – III COMMISSIONE: L. EINAUDI *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: OSSINO SALVATORE N. IL 20/05/1951 (SR) * * DOCENTE DI RUOLO A RIPOSO – MAX 3 ANNI * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 165 PAG. 82/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI03004 – IV COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC., VIA CATANIA, 83 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF00901L * VAL * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 17 * * * * * * * 2 * SRTF00901L * VBL * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 18 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 35 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 166 PAG. 83/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI03004 – IV COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: TORO SALVATORE N. IL 18/09/1960 (SR) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 167 PAG. 83/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI03005 – V COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC., VIA CATANIA, 83 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRTF00901L * VCL * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 20 * * * * * * * 2 * SRTF00901L * VDL * LI03 – SCIENTIFICO – OPZ. SC. APPLICATE * * 20 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 40 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 168 PAG. 84/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI03005 – V COMMISSIONE: IST. TEC. SETT. TECNOLOGICO-LIC. SC. *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: MAZZA SALVATORE N. IL 22/01/1956 (SR) * * NOTO – ISTITUTO SUPERIORE “MATTEO RAELI”, VIA MATTEO RAELI 9 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 169 PAG. 84/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI04001 – I COMMISSIONE: SACRO CUORE MADRE MARIA SCHININA’ ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – L.R. PAR. LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE MADRE MARIA SCHINI, VIALE TEOCRITO, N. 40 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPL005001 * A * LI04 – LINGUISTICO * * 7 * 2 * * I S * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* ISTITUTO SECONDA SEDE: SIRACUSA – L.R. PAR. ISTITUTO MAGISTRALE SACRO CUORE MADRE MARIA SCHINI, V.LE TEOCRITO, N. 40 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 2 * SRPM475001 * A * LI11 – SCIENZE UMANE * * 17 * 7 * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 24 * 9 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 170 PAG. 85/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI04001 – I COMMISSIONE: SACRO CUORE MADRE MARIA SCHININA’ *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: RACITI SALVATRICE N. IL 08/04/1955 (SR) * * LENTINI – ISTITUTO SUPERIORE “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 171 PAG. 85/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI04002 – II COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: SIRACUSA – LICEO CLASSICO “T. GARGALLO” SIRACUSA, VIA LUIGI M. MONTI (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC08000R * F * LI04 – LINGUISTICO * * 18 * * * I S * * * * 2 * SRPC08000R * M * LI13 – MUSIC.COREUTICO – SEZ.MUSICALE * * 27 * * * * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 45 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 172 PAG. 86/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI04002 – II COMMISSIONE: “T. GARGALLO” SIRACUSA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: NUCIFORA DOMENICA N. IL 14/12/1968 (SR) * * AVOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO III I.C. “L. CAPUANA” AVOLA, VIALE SANTUCCIO S.N. (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 173 PAG. 86/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI04003 – III COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AUGUSTA – LICEO CLASSICO MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA AN, VIA STRAZZULLA, 10 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPC070006 * AL * LI04 – LINGUISTICO * * 21 * * * I S * * * * 2 * SRPC070006 * BL * LI04 – LINGUISTICO * * 18 * * * I S * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 39 * * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 174 PAG. 87/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI04003 – III COMMISSIONE: MEGARA (SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA) *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: DI LORENZO GIOVANNI N. IL 25/06/1960 (SR) * * ROSOLINI – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. E. DE CILLIS ROSOLINI, VIA RAPISARDI, 25 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 175 PAG. 87/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI04004 – IV COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: AVOLA – LICEO SCIENTIFICO L. SCIENT.-CLASS-LING-SC.UMANE, VIA LABRIOLA,2 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02301R * F * LI04 – LINGUISTICO * * 18 * * * I S * * * * 2 * SRPS02301R * H * LI04 – LINGUISTICO * * 18 * 2 * * I S * *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* TOTALI * 36 * 2 * * *—-*—-*—-* PROGR. PAG. 176 PAG. 88/I (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) ** DATI RELATIVI AL PRESIDENTE ** SRLI04004 – IV COMMISSIONE: L. SCIENT. -CLASS-LING-SC. UMANE MAJORANA *—————————————————————————————————————————-* * PRESIDENTE: ACCARDO CARMELA N. IL 12/03/1967 (RG) * * SIRACUSA – ISTITUTO COMPRENSIVO X I.C. ” E. GIARACA’ ” SIRACUS, VIA GELA, 22 (SR) * *—————————————————————————————————————————-* PROGR. PAG. 177 PAG. 88/II (ISTR. CLASSICA E ISP. ARTIS. /SR) UFFICIO SCOLASTICO REGIONE SICILIA A.S. 2019/2020 PROVINCIA DI SIRACUSA SRLI04005 – V COMMISSIONE: “ELIO VITTORINI” LENTINI ** DATI RELATIVI ALLE CLASSI DELLA CONFIGURAZIONE ** ISTITUTO PRIMA SEDE: LENTINI – LICEO SCIENTIFICO “ELIO VITTORINI” LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI 89 (SR) *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * CLASSE * ISTITUTO * SEZIONE * INDIRIZZO *I.F.P.* CANDIDATI * L. STRANIERE * * * * * * *INT.*EST.*MER.* II PROVA SCR. COMM. * * * * * * * * * * LIN. 1 LIN. 3 ESTERNO.* *——–*————*——————————————————-*———————*———————–* * 1 * SRPS02801X * L * LI04 – LINGUISTICO * * 14 * * * I T * * * * 2 * SRPS02801X * M * LI04 – LINGUISTICO * * 15 * * * I S * *——–*————*——————————————————-*———————*—————–

Condividi questo Articolo