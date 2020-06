STEFANIA PRESTIGIACOMO, PARROCCHIANA DI DON ROSARIO LO BELLO

Nella foto Stefania Prestigiacomo all’entrata secondaria della chiesa di San Paolo in Ortigia. A dire la verità la parlamentare siracusana è da diversi mesi vicina alla parrocchia del parroco don Rosario Lo Bello. Partecipa attivamente alle sue iniziative e naturalmente dà una mano avendo cura di non strafare visto il ruolo istituzionale che ricopre. Così in questa emergenza Coronas virus ha attivamente partecipato, anche per recuperare la spesa per chi ha difficoltà di diversa natura e quindi anche economiche e alimentari. Avrebbe potuto mandare qualche amico a suo posto, ma ha sempre preferito esserci di persona e quindi portare di persona anche le borse della spesa in chiesa. Ottimo lavoro.

