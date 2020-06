STEFANIA PRESTIGIACOMO: IL DECRETO E’ LEGGE. SUBITO LA NOMINA DEL COMMISSARIO PER L’OSPEDALE DI SIRACUSA

Scrive Stefania Prestigiacomo: Il decreto liquidità con il quale si decide la nomina di un commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa adesso è legge!

Il senato ha oggi approvato in via definitiva il testo giunto dalla camera senza fare modifiche.

Esprimo soddisfazione per questo bel risultato per la nostra provincia che è un fondamentale punto di partenza, un importante cambio di passo che va seguito immediatamente con atti concreti. Non si perda un giorno e si proceda subito con la nomina del commissario.

