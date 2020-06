SPADA-FURNARI: MASSIMO RISPETTO PER GLI ANIMALI

Rep: “Ha destato sconcerto e dolore in tutto il mondo la notizia della morte di un’elefantessa incinta in India, vittima di una trappola esplosiva messa dall’uomo, un dramma che riguarda tutti, perché gli animali sono parte fondamentale dell’equilibrio del pianeta”.

Ad intervenire è Tiziano Spada, coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa insieme ad Alessandra Furnari.

“Come in India, anche nel nostro territorio l’episodio ha lasciato sgomenti i nostri concittadini amanti degli animali, sollevando ancora una volta il tema del rispetto verso gli amici a quattro zampe ma soprattutto l’attenzione verso i provvedimenti destinati a chi si macchia di simili reati – prosegue Tiziano Spada – dimostrando mancanza di sensibilità ed empatia”.

“Basti ricordare il recente episodio di Priolo Gargallo, con il povero cane Matteo legato e trascinato con l’auto fino alla morte – conclude il coordinatore Spada – per farci comprendere quando importante sia la vita e la dignità degli animali, domestici o esotici, e quanto altrettanto fondamentale sia riportare al centro del dibattito la certezza della pena e l’inasprimento delle sanzioni previste”.

Condividi questo Articolo