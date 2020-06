SIRACUSA DA 20 GIORNI SENZA NUOVI CONTAGI

La vulgata popolare vuole che a sconfiggere il Corona Virus a Siracusa e provincia siano state anche se non soprattutto la Madonnina delle Lacrime e la patrona Santa Lucia. In ogni caso questa convinzione popolare ha ampi riscontri sui social dove qualunque effigie della Madonnina o di Lucia martire giovinetta registrano svariate migliaia di “mi piace”. Almeno per quanto riguarda gli account de I Fatti Siracusa è stato così con quasi 100mila like per la Madonnina, un boom senza precedenti. Questi sono dati concreti, poi chi crede è convinto che l’affidamento di Siracusa e della sua provincia abbia funzionato. Nel merito da dieci giorni non c’è presenza del coronavirus a Siracusa, i contagi sono a zero e da 20 venti giorni sono a 0 i nuovi contagi. Siracusa ha insomma i migliori dati in Sicilia.

Condividi questo Articolo